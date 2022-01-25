Столицю Греції накрив шторм "Ельпіда". Через потужні снігопади в Афінах паралізована робота аеропорту, порушено рух автомобільного та залізничного транспорту.

В Афінах потужний снігопад паралізував роботу аеропорту і порушив рух автотранспорту. В результаті негоди десятки водіїв змушені були ночувати в своїх авто.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, причиною негоди став шторм під назвою "Ельпіда". Він захлеснув Грецію і покрив Афіни товстим шаром снігу.

Залізничне та автобусне сполучення в столиці було призупинено.

За даними агентства, державні служби, школи, непродовольчі магазини та банки в постраждалих районах, у тому числі острів Крит, сьогодні будуть закриті, оскільки очікується, що негода триватиме до середи.

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Через сильний снігопад в Центральній Греції застряг потяг з пасажирами. Під час рятувальної операції 15 пасажирів отримали поранення, двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

"Такий інтенсивний і, головне, тривалий снігопад я побачив вперше. Особливої й нетипової атмосфери йому додавали гуркіт грому та блискавка, які тривали близько години. Місцеві кажуть, що це чи не найсильніший снігопад за останні 50 років. Саме тому багато людей, попри рясні снігові пластівці, що покривають все навколо, діставали телефони й робили фото", - розповів Погода УНІАН турист з України Юрій Годован, який на цей час знаходиться в Афінах.

Як повідомляється, сильні снігопади в Афінах трапляються рідко, але вже другий рік поспіль місто страждає від снігових бур.

Нагадаємо, суворий погодний фронт накрив Грецію, принісши з собою морози та снігопади. Місцева влада просить населення не виходити зайвий раз на вулицю, а школи перевели на онлайн-навчання.

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