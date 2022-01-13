На острові лютує циклон.

Сахалін накрив потужний циклон. Там за першу в цьому році заметіль кількість опадів, що випали, наближається до значення місячної січневої норми - 44 міліметри. Замети намело в людський зріст, місцями - буквально по дахи будинків.

За даними skr.su, у місті Южно-Сахалінськ вирішили призупинити рух автобусів. Через те, що тротуари не розчищені від снігу, багато городян пересуваються по автомобільних дорогах.

Як повідомляється, в місті введено режим НС. Тим часом синоптики прогнозують, що негода на Сахаліні ще затримається.

Нагадаємо, поки одну частину світу засипає снігом, в Аргентині фіксують рекордну спеку. Там температура підіймається до +45°. Через це почалися проблеми з електропостачанням. Приблизно 743000 домогосподарств у Буенос-Айресі втратили світло. Відключення також вплинуло на систему очищення води.

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