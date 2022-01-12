В країні почалися проблеми в електропостачанням.

В аргентині фіксують рекордну спеку. Там температура підіймається до +45°. Через це почалися проблеми з електропостачанням.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, Аргентина принаймні на деякий час стала одним з найгарячіших місць планети - стовпчики термометрів там показують до плюс 45 градусів.

Через спеку потерпає столичний регіон - у Буенос-Айресі та на його околицях виникли перебої з електрикою, сотні тисяч людей лишилися без світла та кондиціонерів. За даними The Watchers, приблизно 743000 домогосподарств у Буенос-Айресі втратили електроенергію.Відключення також вплинуло на систему очищення води.

Як очікується, температура в країні залишатиметься дуже високою протягом усього тижня. Метеорологи говорять, що хвиля спеки зашкалює і може встановити рекорди в Аргентині.

Нагадаємо, через проливні дощі більшу частину південно-західної Франції за останні пару днів затопило. Повінь викликала хаос у постраждалих районах.

Вас також можуть зацікавити новини: