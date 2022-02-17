Рятувальники попереджають про підвищення рівня води в річках і можливе затоплення автодоріг в цих регіонах.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про зміну гідрологічної ситуації та можливе затоплення автомобільних доріг на Закарпатті.

Про це ДСНС повідомляє на своєму офіційному сайті.

Рятувальники оголосили штормове попередження. Існує можливість затоплення сільгоспугідь і автодоріг.

17-18 лютого на річках басейнів Прута і Сірета, у зв'язку з відлигою і опадами, очікується підвищення рівнів води на 0,2 - 0,7 м, на гірських ділянках річок подальше руйнування льодового покриву, льодохід, без негативних наслідків.

Протягом вечора 17 лютого та першої половини ночі 18 лютого у верхів'ях річок Закарпатської області очікується формування максимальних рівнів води та подальше добігання паводкової хвилі в нижні течії річок, переважно в межах корінних берегів. Початковий вихід води на заплаву міждамбового простору очікується на р. Латориця біля м. Мукачево (I рівень небезпеки – жовтий).

У зв'язку з випаданням дощів, протягом 18 - 21 лютого на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,1 - 0,5 м, місцями можливий початковий вихід води на заплаву (р. Полтва - м. Буськ, р. Солокія - м. Червоноград). На р. Західний Буг біля м. Кам'янка-Бузька продовжиться поступове затоплення заплави (I рівень небезпеки - жовтий).

ДСНС також повідомляє, що 17-18 лютого продовжиться підвищення рівня води в нижній течії річки Боржава.

Також, згідно з повідомленням, існує можливість часткового затоплення сільгоспугідь сіл Кам'янське, Заріччя, Сiльце, В.Комяти, М.Ком'яти, с.Боржавське, с.Лукове, с.Бiлки, с.Хмельник. Також можливе часткове затоплення автодороги в. Ком'яти-Шаланки, та початковий перелив автодороги Мукачево-Рогати в районі с. Вільхівка. Рятувальники оголосили другий рівень небезпеки - помаранчевий.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, перед вихідними в Україні погіршиться погода. На вихідних втримається волога вітряна погода з невеликим коливаннями температури повітря.

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