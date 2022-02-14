Внаслідок інцидентів ніхто не постраждав.

На Закарпатті зафіксували кілька зсувів. Дорожникам довелось розчищати трасу від снігу та каміння, аби забезпечити вільний проїзд автомобілів.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Закарпатській області.

Як повідомляється, на автодорогу державного значення Н-09 Мукачево - Рахів - Івано-Франківськ - Львів, поблизу урочища Кузій, нападало каміння. На верховому укосі стався зсув ґрунту, що і спричинив падіння.

Наразі на цьому місці проїзд автомобілів вільний. Ніхто не постраждав.

Також підрядна організація прибирала зсуви снігу, які сталися двічі у ніч на суботу. Як повідомляється, снігові лавини були об’ємом 130 та 260 кубічних метрів. Рух транспорту був тимчасово призупинений, поки дорогу розчищали.

За прогнозами синоптиків, протягом 14 лютого на дорогах більшої частини Закарпатської області очікується ожеледиця.

Нагадаємо, наприкінці січня на Закарпатті лавиною накрило п'ятьох туристів.Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала.

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