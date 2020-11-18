Річки вийшли з берегів, будинки - зруйновані: шторм "Йота" залишив Центральну Америку
"Йота" - найсильніший шторм за всю історію спостережень в Нікарагуа.
Шторм "Йота" пронісся Центральною Америкою, в результаті чого річки вийшли з берегів, зруйнувалися будинки і загинули 9 осіб.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний ураганний центр США.
Шквальний вітер та зливи: ураган "Йота" лютує у Центральній Америці (фоторепортаж, видео)
Найсильніший шторм за всю історію спостережень в Нікарагуа, "Йота" пронісся зі швидкістю майже 249 км/год, затопивши села, які все ще не відновилися від урагану "Ета" два тижні тому.
Потім швидкість вітру знизилася до 80 км/год і "Йота" ослаб до тропічного шторму, але зливи тривали.
"Ми затоплені, дощ тривав майже всю ніч, і тепер він припиняється на годину , а потім повертається на дві-три години, - сказав Марсело Еррера, мер Вампусірпі, муніципалітету на північному сході Гондурасу. - Нам потрібні їжа і вода для населення, тому що ми втратили урожай через ураган "Ета".
Уряд Гондурасу закрив мости і шосе по всій країні, відкривши при цьому більше 600 притулків, в яких залишилися близько 13000 жителів.
Подвійний удар "Ета" і "Йота" - це перший випадок утворення двох великих ураганів в Атлантичному басейні в листопаді з моменту початку спостережень.
Сильні шторми у США
Шторми, що супроводжувалися сильним вітром, призвели до масових відключень електроенергії На Середньому Заході і північному сході США у вихідні дні, торкнувшись більше 800000 будинків.
Швидкість вітру склала до 122 км/год, що викликало відключення електроенергії і повені.
В Огайо було зареєстровано понад 350000 відключень електроенергії, а в Мічигані - 210000. До вечора неділі більше 800000 будинків в регіоні втратили доступ до електроенергії.
Сильний вітер також призвів до жертв в Огайо: 63-річна жінка загинула в результаті удару деревом, що впало.
Сильний вітер повалив дерева і спровокував повінь на березі Великих озер, яке тривало до понеділка.
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