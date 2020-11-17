Понад 800 тисяч будинків у США знеструмлені через сильні шторми (відео)

Швидкість вітру склала до 122 км/год.

Наслідки штормів у США / Фото @JeffRusack

Шторми, що супроводжувалися сильним вітром, призвели до масових відключень електроенергії на Середньому Заході і північному сході США у вихідні дні, торкнувшись понад 800000 будинків.

Про це повідомляє The Watchers.

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Швидкість вітру склала до 122 км/год, що викликало відключення електроенергії і повені.

В Огайо було зареєстровано понад 350000 відключень електроенергії, а в Мічигані - 210000. До вечора неділі більше 800000 будинків в регіоні втратили доступ до електроенергії.

Сильний вітер також призвів до жертв в Огайо: 63-річна жінка загинула в результаті удару деревом, що впало.

Сильний вітер повалив дерева і спровокував повінь на березі Великих озер, яка тривала до понеділка.

Метеорологи прогнозують невеликий сніг на схід від озер Онтаріо та Ері. Більшість інших районів залишаться сухими, за винятком Флориди: там пройде злива.

Ураган " Йота"

Ураган "Йота", який сформувався в Карибському морі, сьогодні посилився до максимальної, п'ятої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Метеорологи відзначили, що на північно-східному узбережжі Нікарагуа очікуються екстремальні пориви вітру і небезпечні для життя штормові хвилі.