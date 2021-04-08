Протягом вихідних в Україні потеплішає до +12°...+18°.

Завтра, 9 квітня, південний антициклон Пеґґі принесе в Україну багато сонця і справжнє квітневе тепло.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Завтра, 9 квітня, максимальна температура повітря підніметься до +7°...+11°, а протягом суботи-неділі південно-західний вітер принесе у більшість областей +12°...+18°.

Вночі подекуди ще можливі морози.

Антициклон зумовить у п'ятницю в Україні суху сонячну погоду, лише найближчої ночі на Приазов'ї очікується невеликий дощ.

У Києві завтра буде сухо та тепліше, до +10°. А вихідними передбачається +13°...+17°.

Нестійка весняна погода в Україні

Завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова каже, що квітень і травень в Україні цього року будуть відрізнятися нестійкою погодою.

"Весна цього року затяжна, погодні умови зараз дуже нестійкі. Може бути не одна хвиля холоду і не одна хвиля тепла і в квітні, і в травні. Тепер це нормально для нас-кожні 4-5 днів зміна погоди. Треба розуміти, що, якщо ви їдете кудись відпочивати у спекотний день на кілька днів, то це не означає, що повернетеся в таку ж погоду",-зауважила вона.

За словами вченої, перелом в погоді вже стався - "і зима скінчилася, і весна почалася", але її нестійкість не дозволяє відчути, що весна повністю вступила в свої права.

"Потрібно дочекатися 15 квітня. Там вже і кліматична температура буде вище, і окремі дні будуть дуже теплими. До речі, по ним можна буде визначити, яким буде травень. Травневі дні не будуть кращими, ніж ті теплі дні в квітні", - повідомила вона.

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Автор: Олена Пилипчак