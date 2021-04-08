Нестійкість погоди не дозволяє відчути, що весна повністю вступила в свої права.

Квітень і травень в Україні цього року відрізнятимуться нестійкою погодою.

Про це повідомила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, передає OBOZREVATEL.

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"Весна цього року затяжна, погодні умови зараз дуже нестійкі. Може бути не одна хвиля холоду і не одна хвиля тепла і в квітні, і в травні. Тепер це нормально для нас - кожні 4-5 днів зміна погоди. Треба розуміти, що, якщо ви їдете кудись відпочивати у спекотний день на кілька днів, то це не означає, що повернетеся у таку ж погоду", - зауважила вона.

За словами вченої, перелом в погоді вже стався - "і зима скінчилася, і весна почалася", але її нестійкість не дозволяє відчути, що весна повністю вступила в свої права.

"Потрібно дочекатися 15 квітня. Там вже і кліматична температура буде вище, і окремі дні будуть дуже теплими. До речі, по ним можна буде визначити, яким буде травень. Травневі дні не будуть кращими, ніж ті теплі дні в квітні", - повідомила вона.

Потепління в Україні

Потепління в Україну прийде вже в неділю, 11 квітня. А з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть.

За словами синоптика Укргідрометцентру Наталії Голені, з неділі припиняться нічні морози і денна температура вже буде вище +10 градусів.

"Наступного тижня очікуємо більш-менш теплу погоду. Але також, якщо буде хмарно, то максимум 10 градусів тепла, якщо сонячно - то 15-16 градусів тепла", - повідомила вона.

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Автор: Олена Пилипчак