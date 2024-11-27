У столиці Південної Кореї пройшов історичний снігопад.

У середу, 27 листопада, столицю Південної Кореї Сеул накрив найсильніший снігопад за всю історію спостережень. Через опади заблоковано рух, відключено електрику і скасовано сотні рейсів. Влада тим часом готується до нових снігопадів найближчими днями, повідомляє Reuters.

Як повідомляється, через негоду загинуло двоє людей, а сміття, що падало через сильний вітер, з будівель і будівельних майданчиків травмувало кілька пішоходів.

За даними синоптиків, холодне повітря прийшло з північного заходу і перетворило дощ на сніг. За ніч випало 18 см опадів, що стало рекордом з початку ведення обліку в 1907 році. Очікується, що снігопад у Сеулі продовжиться з інтенсивністю 5 см на годину.

Відео дня

Агентство повідомляє, що понад 200 авіарейсів довелося скасувати або затримати, оскільки аеропорти в усій Південній Кореї зіткнулися із суворими погодними умовами, зокрема й сильним вітром. Також довелося зупинити близько 70 поромів. Через негоду без світла залишилися тисячі будинків.

Зима в Японії

Тим часом у Японії спостерігалася найтриваліша за всю 130-річну історію спостережень затримка у випаданні снігу. Зазвичай перші снігопади на горі Фудзі відбуваються на початку жовтня, проте цьогоріч вони затрималися щонайменше на місяць.

Передбачається, що літня спека, яка побила рекорди з 1898 року, ймовірно, затримала снігопади. І це, за словами синоптиків, може бути пов'язано з глобальним потеплінням.

Вас також можуть зацікавити новини: