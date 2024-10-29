Така тривала затримка снігу не спостерігалося за всю 130-річну історію спостережень.

Цього року знаменитий японський вулкан Фудзі ще не вкрився снігом, хоча зазвичай перші снігопади тут відбуваються на початку жовтня. Це може бути наслідком глобального потепління.

Як пише Sky News, метеорологи відзначають, що це рекордно пізній термін для перших снігів для Фудзі - вулкана, що діє, розташованого на південний захід від Токіо.

Суть у тому, що згаданий вулкан – найвища вершина в Японії, висота гори – 3776 метрів. І, як правило, перший сніг випадає там уже на початку другого місяця осені.

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За даними синоптиків, така тривала затримка снігу не спостерігалося за всю 130-річну історію спостережень. Раніше його рекордна відсутність фіксувалася двічі 26 жовтня – у 1955 та 2016 роках. Торік перший сніг на найвищій у Японії вершині випав 5 жовтня.

Передбачається, що літня спека, яка побила рекорди з 1898 року, ймовірно, затримала снігопади. І це, за словами синоптиків, може бути пов'язане із глобальним потеплінням.

"На сьогодні на найвищій горі Японії все ще немає снігу", - заявив синоптик місцевого метеорологічного управління Ютака Кацута.

Фудзі - довідка

Згідно з відкритими джерелами, Фудзіяма (Фудзі, Фудзісан) — діючий стратовулкан на японському острові Хонсю за 90 кілометрів на південний захід від Токіо. Висота - 3776 м (пік Кенгамін, найвища точка в Японії). Зараз вулкан вважається слабоактивним, останнє виверження було у 1707-1708 роках. Він знаходиться у власності синтоїстського Великого храму Хонгу Сенген.

На вершині Фудзі розташовані синтоїстський храм, поштове відділення та метеостанція. Околиці гори входять до складу Національного парку Фудзі-Хаконе-Ідзу. Об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО.

Фудзі є найпопулярнішим місцем серед туристів. З 1 липня по 27 серпня на горі працюють центри порятунку та численні ямагої (гірська хатинка), де можна купити їжу та напої, а також відпочити на спальних полицях. Тому цей період вважається найбільш безпечним та зручним для сходження. В решту часу вершина Фудзі вкрита товстим шаром снігу. Щороку Фудзі відвідують понад 200 тисяч людей, 30% з яких іноземці.

Наслідки потепління

Раніше УНІАН писав, що українські полярники зафільмували величезний айсберг, всередині якого – велика кількість прісної води. Басейн всередині льодової гори свідчить про негативні зміни клімату. Вчені довели, що з часом швидкість танення льодовиків в Антарктиці зростає.

Відповідно, більша кількість прісної води потрапляє до Південного океану. Оскільки прісна вода відрізняється від солоної за щільністю, то зростання її кількості в океані може впливати навіть на течії.

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