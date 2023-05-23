Інтенсивність вулкана Попокатепетль зростає.

У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль. Інтенсивність вулкана зростає, через що довелося закрити аеропорт Пуебла, а прилеглі міста засипало шаром попелу. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, активність вулкана Попокатепетль посилюється.

Як повідомляє The Watchers, вулкан викинув у небо стовп попелу на висоту близько 10 кілометрів. Вчені зафіксували понад тисячу хвилин високочастотних поштовхів, що супроводжувалися викидом розпечених осколків на схилах вулкана. Також зафіксовано 2 вибухи середньої потужності і 4 вибухи невеликої потужності.

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Місцевих жителів і туристів закликали не підніматися на вулкан й триматися подалі від кратера. У разі сильних дощів жителів закликають триматися подалі від дна ярів через небезпеку сходу зсувів та селів.

Вулкан Попокатепетль - що відомо

Як повідомляв Погода УНІАН, в останні дні Попокатепетль "ожив". Це один з найактивніших вулканів у світі.

Через пеплопад владі довелося скасувати заняття в школах, а місцеві жителі змушені пересуватися вулицями в захисних масках.

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