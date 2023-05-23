У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль. Інтенсивність вулкана зростає, через що довелося закрити аеропорт Пуебла, а прилеглі міста засипало шаром попелу. Про це повідомляє Reuters.
За даними агентства, активність вулкана Попокатепетль посилюється.
Як повідомляє The Watchers, вулкан викинув у небо стовп попелу на висоту близько 10 кілометрів. Вчені зафіксували понад тисячу хвилин високочастотних поштовхів, що супроводжувалися викидом розпечених осколків на схилах вулкана. Також зафіксовано 2 вибухи середньої потужності і 4 вибухи невеликої потужності.
Місцевих жителів і туристів закликали не підніматися на вулкан й триматися подалі від кратера. У разі сильних дощів жителів закликають триматися подалі від дна ярів через небезпеку сходу зсувів та селів.
Вулкан Попокатепетль - що відомо
Як повідомляв Погода УНІАН, в останні дні Попокатепетль "ожив". Це один з найактивніших вулканів у світі.
Через пеплопад владі довелося скасувати заняття в школах, а місцеві жителі змушені пересуватися вулицями в захисних масках.