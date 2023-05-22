Останнє велике виверження Етни було в 1922 році.

На Сицилії активізувався вулкан Етна - острів засипало вологим вулканічним попелом. Про це повідомляє Independent.

Як повідомляється, владі довелося призупинити польоти. Найактивніший вулкан Європи обсипав товстим шаром попелу не тільки злітно-посадочні смуги, а й кілька міст, включаючи Катанію. Влада аеропорту заявила, що уважно стежать за ситуацією і відновить польоти, як тільки дозволять умови.

Тим часом вчені зафіксували ознаки посилення треморної активності в останні дні. Жителі довколишніх міст повідомили, що в неділю чули гучні удари, що виходять з вулкана. Людей попередили, що у зв'язку з посиленням вулканічної активності можуть відбутися "раптові" зміни активності Етни.

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Етна - що відомо про вулкан

На початку 2021 року виверження вулкана тривало кілька тижнів. Але великих вивержень не було з 1922 року.

Етна, що піднімається приблизно на 3330 метрів у висоту, є одним з найактивніших вулканів у світі.

Виверження вулкана Попокатепетль в Мексиці - що відомо

Подібна ситуація спостерігається зараз і в Мексиці. Там один з найактивніших у світі вулканів - Попокатепетль - почав викидати попіл і газ.

Через попелопад владі довелося скасувати заняття в школах, а люди змушені пересуватися вулицями в масках.

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