Негода в Україні: рятувальники попереджають про сильні пориви вітру та ожеледицю (відео)

Таким погодним умовам надано I рівень небезпечноcті, жовтий.

В Україні - сильний вітер / Фото REUTERS

Сьогодні, 5 лютого, в більшості областей пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечноcті, жовтий.

По Києву та Київській області протягом 5 лютого ожеледь, на дорогах - ожеледиця, пориви вітру так само сгянуть 15-20 м/с.

Знеструмлені населені пункти

Вночі 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 189 населених пунктів у 7 областях України.

Через сильні пориви вітру без світла залишилися у Чернігівській області - 54 села, у Київській - 32, у Житомирській - 32, у Полтавській - 21, у Тернопільській - 20, у Хмельницькій - 19, у Вінницькій - 11.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.