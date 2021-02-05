Негода в Україні: рятувальники попереджають про сильні пориви вітру та ожеледицю (відео)
Таким погодним умовам надано I рівень небезпечноcті, жовтий.
Сьогодні, 5 лютого, в більшості областей пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечноcті, жовтий.
По Києву та Київській області протягом 5 лютого ожеледь, на дорогах - ожеледиця, пориви вітру так само сгянуть 15-20 м/с.
Знеструмлені населені пункти
Вночі 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 189 населених пунктів у 7 областях України.
Через сильні пориви вітру без світла залишилися у Чернігівській області - 54 села, у Київській - 32, у Житомирській - 32, у Полтавській - 21, у Тернопільській - 20, у Хмельницькій - 19, у Вінницькій - 11.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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