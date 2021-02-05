Через штормовий вітер в семи областях України знеструмлено понад 180 населених пунктів
Тривають роботи з відновлення електропостачання.
Вночі 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 189 населених пунктів у 7 областях України.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники назвали області, на які сьогодні налетить сильний вітер
Через сильні пориви вітру без світла залишилися у Чернігівській області - 54 села, у Київській - 32, у Житомирській - 32, у Полтавській - 21, у Тернопільській - 20, у Хмельницькій - 19, у Вінницькій - 11.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Прогноз погоди в Україні 5 лютого: дані Погоди УНІАН
У п'ятницю, 5 лютого, опади відступлять. Снігом припорошить тільки Чернівецьку та Івано-Франківську області. У всіх інших областях час від часу буде показуватися сонце. Температура вночі впаде до -15°, вдень на півдні підніметься до +3°. На всій решті території України мороз протримається і у денний час.
У Києві буде хмарно, температура повітря вночі -12°, вдень -5°.
- Вінниця-2°... -9°
- Дніпро-2°... -8°
- Донецьк+5°... -8°
- Житомир-4°... -9°
- Запоріжжя0°... -7°
- Івано-Франківськ+2°... -3°
- Київ-4°... -10°
- Кропивницький-2°... -9°
- Луганськ+6°... -7°
- Луцьк-3°... -8°
- Львів0°... -5°
- Миколаїв+3°... -3°
- Одеса+3°... -1°
- Полтава-4°... -10°
- Рівне-4°... -10°
- Сімферополь+2°... -2°
- Суми-5°... -13°
- Тернопіль-1°... -6°
- Харків-2°... -10°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницький-1°... -7°
- Черкаси-5°... -13°
- Чернігів-6°... -11°
- Чернівці+3°... -3°