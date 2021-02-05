Через штормовий вітер в семи областях України знеструмлено понад 180 населених пунктів

Тривають роботи з відновлення електропостачання.

Більше сотні українських сіл залишилися без світла / фото УНІАН

Вночі 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 189 населених пунктів у 7 областях України.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Читайте також Рятувальники назвали області, на які сьогодні налетить сильний вітер

Через сильні пориви вітру без світла залишилися у Чернігівській області - 54 села, у Київській - 32, у Житомирській - 32, у Полтавській - 21, у Тернопільській - 20, у Хмельницькій - 19, у Вінницькій - 11.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Прогноз погоди в Україні 5 лютого: дані Погоди УНІАН

У п'ятницю, 5 лютого, опади відступлять. Снігом припорошить тільки Чернівецьку та Івано-Франківську області. У всіх інших областях час від часу буде показуватися сонце. Температура вночі впаде до -15°, вдень на півдні підніметься до +3°. На всій решті території України мороз протримається і у денний час.

У Києві буде хмарно, температура повітря вночі -12°, вдень -5°.