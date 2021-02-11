Негода в Україні не вщухає: рятувальники попереджають про хуртовини, снігові замети та ожеледицю

На Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині місцями налипання мокрого снігу.

Завтра майже по всій країні продовжить вирувати негода / Фото REUTERS

Завтра, 12 лютого, в Україні очікуються складні погодні умови.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Крім південого сходу та сходу, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

На Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Вночі у північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях значний сніг. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.

"Такі погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів; порушення, а на окремих ділянках доріг - припинення, руху автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

Потужні морози в Україні: прогноз від Кульбіди

У період із 15 до 18 лютого очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°...-30° у північних регіонах країни.

Водночас кліматичні зміни призводять до різких змін атмосферних процесів і не лише у бік збільшення середньодобової температури. Раптове похолодання також може пояснюватися глобальними змінами клімату, зауважує директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.