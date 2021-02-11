Негода в Україні не вщухає: рятувальники попереджають про хуртовини, снігові замети та ожеледицю
На Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині місцями налипання мокрого снігу.
Завтра, 12 лютого, в Україні очікуються складні погодні умови.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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Очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Крім південого сходу та сходу, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.
На Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Вночі у північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях значний сніг. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.
"Такі погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів; порушення, а на окремих ділянках доріг - припинення, руху автотранспорту", - йдеться у повідомленні.
Потужні морози в Україні: прогноз від Кульбіди
У період із 15 до 18 лютого очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°...-30° у північних регіонах країни.
Водночас кліматичні зміни призводять до різких змін атмосферних процесів і не лише у бік збільшення середньодобової температури. Раптове похолодання також може пояснюватися глобальними змінами клімату, зауважує директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.
"Клімат України так чи інакше змінюється. За останні 25 років середня температура зимового періоду зросла більше ніж на 2°. А це має дуже велике значення, як і те, що середня температура літнього періоду зросла майже на 2°. Відтак тривалість зимового періоду суттєво скоротилася. Весна приходить десь на два тижні раніше від своїх середніх багаторічних строків. Зменшилася і кількість днів із низькими температурами - в разів 3-4, а кількість літніх днів з високими температурами, навпаки, зросла у 2-3 рази", - зазначає гідрометеоролог.
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- Луцьк-4°... -14°
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- Миколаїв+10°... -7°
- Одеса+9°... -7°
- Полтава+1°... 0°
- Рівне-6°... -16°
- Сімферополь+15°... +7°
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