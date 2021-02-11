Очікується 30-градусний мороз: в Укргідрометцентрі налякали прогнозом на наступний тиждень

Кульбіда каже, що очікувані морози не виходять за межі норми.

Наступного тижня в Україні вдарять морози / фото УНІАН

У період із 15 до 18 лютого очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°...-30° у північних регіонах країни.

Про це повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда, передає Радіо Свобода.

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Але найнижча температура зимового періоду в Україні - це -42°. Відтак очікувані морози не виходять за межі норми.

Водночас кліматичні зміни призводять до різких змін атмосферних процесів і не лише у бік збільшення середньодобової температури. Раптове похолодання також може пояснюватися глобальними змінами клімату, зауважує Кульбіда.

"Клімат України так чи інакше змінюється. За останні 25 років середня температура зимового періоду зросла більше ніж на 2°. А це має дуже велике значення, як і те, що середня температура літнього періоду зросла майже на 2°. Відтак тривалість зимового періоду суттєво скоротилася. Весна приходить десь на два тижні раніше від своїх середніх багаторічних строків. Зменшилася і кількість днів із низькими температурами - в разів 3-4, а кількість літніх днів з високими температурами, навпаки, зросла у 2-3 рази", - зазначає гідрометеоролог.

Коли чекати весни в сенсі погоди, Микола Кульбіда передбачати не береться, оскільки методологія Укргідрометцентру дозволяє прогнозувати погоду на 15 днів.

Мороз в Україні

За словами синоптиків, інтенсивність опадів має зменшитися. Утім, у четвер, 11 лютого, фахівці очікують на черговий удар зими. Лише у вихідні, за попередніми прогнозами, сніг вгамується. Але сподіватися, що на цьому сувора зима закінчиться, в Укргідрометцентрі не радять.