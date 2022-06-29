З деяких авто "змило" номери, дізналися журналісти.

Через сильну зливу, що тривала понад годину, в Чернігові вулиці залило водою і виникли затори транспорту.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, чернігівці діляться в соцмережах фото і відео великої води на вулицях міста.

Високий рівень води, ймовірно, через сильну інтенсивність опадів і недостатньо працюючу зливову каналізацію, виник на проспекті Перемоги, на перехресті Ремісничої та Коцюбинського, на вул. Козацькій.

Окремі легкові автомобілі наважувалися "подолати" високу воду й "глухли". Інші намагалися зробити об‘їзд тротуарами.

У соцмережах з’явилися оголошення про загублені автомобільні номери, "змиті" водою.

Раніше стало відомо, що у Києві 29 червня був погодний апокаліпсис - злива, місцями йшов град, у кількох районах затопило дороги й магазини, сильний вітер повалив дерева. Також у столиці України блискавка вдарила у будинок.

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