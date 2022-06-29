У столиці України найінтенсивніші опади були у двох районах, зазначили в КМДА.

У Києві в середу, 29 червня, був погодний апокаліпсис - дощ стіною, місцями йшов град, у багатьох районах затопило дороги й магазини, через сильний вітер є повалені дерева.

У столиці України під час негоди блискавка влучила у будинок, повідомив в Telegram "Реальный Киев" і показав відео, на яких знято розгул стихій.

"...У Києві зараз якийсь апокаліпсис. У багатьох районах затоплені дороги та магазини. Дощ стоїть стіною, місцями повалені дерева і йде град", - наголошується на каналі.

У Києві найінтенсивніші опади були у Святошинському і Солом’янському районах, поділилися у Київській міській державній адміністрації. За даними відомства, через зливу є підтоплення на проспекті Леся Курбаса та на бульварі Ромена Роллана.

"Залучено 24 одиниці техніки гідрослужби. Загалом "Київавтодор" має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації. Серед них мотопомпи, гідромонітори, насосні станції…", - додали у КМДА.

Також стало відомо, що негода була і під столицею, пише в Telegram "Київ city".

"Під Києвом негода ламає дерева і затоплює вулиці", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що у Києві зафіксували новий температурний рекорд - у столиці нашої країни температура повітря опустилася лише до +19,8 градуса, а такого не було з 2017 року.

Вас також можуть зацікавити новини: