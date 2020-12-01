У Конотопі випало 15 сантиметрів снігу (фото)
Сьогодні сніг випав заході України, а також у центральних областях.
Сьогодні в Конотопі на Сумщині випало 15 сантиметрів снігу.
Про це у Facebook повідомляє Сумський гідрометцентр.
Синоптик детально розповів про погоду в грудні і дав невтішний прогноз на Новий рік
За його даними, найбільше снігу також випало у Сарнах на Сумщині, а також в деяких містах Одеської, Черкаської та Кіровоградської областей.
Відзначимо, згідно з прогнозом Погода УНІАН, завтра північ і центр України накриє сніг, а в південних регіонах пройдуть дощі, на Херсонщині - зливи. Середня температура по Україні очікується в районі +1°, в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +9°. Практично по всій країні буде хмарно, в західних і східних областях визирне сонце.
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