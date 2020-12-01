У Конотопі випало 15 сантиметрів снігу (фото)

16:54, 1 грудня 2020
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Сьогодні сніг випав заході України, а також у центральних областях.

У Конотопі намело снігу / фото Yuliya Lykianova, Facebook
У Конотопі намело снігу / фото Yuliya Lykianova, Facebook

Сьогодні в Конотопі на Сумщині випало 15 сантиметрів снігу.

Про це у Facebook повідомляє Сумський гідрометцентр.

Синоптик детально розповів про погоду в грудні і дав невтішний прогноз на Новий рік

За його даними, найбільше снігу також випало у Сарнах на Сумщині, а також в деяких містах Одеської, Черкаської та Кіровоградської областей.

Відзначимо, згідно з прогнозом Погода УНІАН, завтра північ і центр України накриє сніг, а в південних регіонах пройдуть дощі, на Херсонщині - зливи. Середня температура по Україні очікується в районі +1°, в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +9°. Практично по всій країні буде хмарно, в західних і східних областях визирне сонце. 

Сніг у Конотопі / фото Yuliya Lykianova, Facebook
Сніг у Конотопі / фото Yuliya Lykianova, Facebook
До Конотопу прийшла зима / фото Yuliya Lykianova, Facebook
До Конотопу прийшла зима / фото Yuliya Lykianova, Facebook

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Автор: Катерина Лиманська

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Теги: погодаснігфотоКонотоппогода в Україні
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