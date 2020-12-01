Завтра майже всю Україну накриє снігова погода, але в деяких областях пройдуть дощі (карта)
На українців чекає приємний зимовий день.
У середу, 2 грудня, північ і центр України накриє сніг, а в південних регіонах пройдуть дощі, на Херсонщині - зливи. Середня температура по Україні очікується в районі +1°, в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +9°. Практично по всій країні буде хмарно, в західних і східних областях визирне сонце.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Синоптик детально розповів про погоду в грудні і дав невтішний прогноз на Новий рік
- У Києві завтра очікується снігопад, температура повітря вночі -2°, вдень +1°.
- У Чернігові - сніг, температура повітря вночі вночі -2°, вдень 0°.
- У Львові в середу мінлива хмарність, вночі -4°, вдень +1°.
- У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень 0°.
- У Рівному в середу хмарно, вночі -2°, вдень -1°.
- У Тернополі температура повітря вночі -3°, вдень 0°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра вночі -3°, вдень -1°, мінлива хмарність.
- В Івано-Франківську завтра вночі -5°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.
- У Чернівцях у середу мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +1°.
- У Вінниці завтра хмарно, -3°...0°.
- У Житомирі в середу хмарно, температура вночі -1°, вдень +1°.
- У Черкасах вночі 0°, вдень +1°, дощ зі снігом.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі 0°, вдень +1°.
- У Полтаві завтра очікується сніг, температура повітря -2°...0°.
- В Одесі 2 грудня - хмарно, температура вночі +2°, вдень +4°.
- У Херсоні в середу вночі +4°, вдень +5°, злива.
- У Миколаєві завтра дощ, вночі +3°, вдень +5°.
- У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +4°.
- У Сумах завтра снігопад, температура повітря -3°...-1°.
- У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень -2°.
- У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +2°.
- У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, злива, +3°...+9°.
- У Краматорську завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень 0°.
- У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -3°, вдень -1°.
2 грудня — пророка Авдія Дбайливого. Авдій дбає про господарство, про мир у домі. На Авдія заметіль дорогу переймає, в щілини земні, в тріщини лихі хвороби заганяє. Тому за старих часів люди з побоюванням виходили на вулицю в другий день зими. Прилетіли птахи з півночі — до ранніх холодів.
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