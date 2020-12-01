Завтра майже всю Україну накриє снігова погода, але в деяких областях пройдуть дощі (карта)

На українців чекає приємний зимовий день.

Завтра Україну засипле снігом / Фото REUTERS

У середу, 2 грудня, північ і центр України накриє сніг, а в південних регіонах пройдуть дощі, на Херсонщині - зливи. Середня температура по Україні очікується в районі +1°, в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +9°. Практично по всій країні буде хмарно, в західних і східних областях визирне сонце.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра очікується снігопад, температура повітря вночі -2°, вдень +1°.

У Чернігові - сніг, температура повітря вночі вночі -2°, вдень 0°.

У Львові в середу мінлива хмарність, вночі -4°, вдень +1°.

У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень 0°.

У Рівному в середу хмарно, вночі -2°, вдень -1°.

У Тернополі температура повітря вночі -3°, вдень 0°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра вночі -3°, вдень -1°, мінлива хмарність.

В Івано-Франківську завтра вночі -5°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у середу мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +1°.

У Вінниці завтра хмарно, -3°...0°.

У Житомирі в середу хмарно, температура вночі -1°, вдень +1°.

У Черкасах вночі 0°, вдень +1°, дощ зі снігом.

У Кропивницькому похмуро, температура вночі 0°, вдень +1°.

У Полтаві завтра очікується сніг, температура повітря -2°...0°.

В Одесі 2 грудня - хмарно, температура вночі +2°, вдень +4°.

У Херсоні в середу вночі +4°, вдень +5°, злива.

У Миколаєві завтра дощ, вночі +3°, вдень +5°.

У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +4°.

У Сумах завтра снігопад, температура повітря -3°...-1°.

У Харкові хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень -2°.

У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +2°.

У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, злива, +3°...+9°.

У Краматорську завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -2°, вдень 0°.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі -3°, вдень -1°.

Погода в Україні на 2 грудня / фото УНІАН

2 грудня — пророка Авдія Дбайливого. Авдій дбає про господарство, про мир у домі. На Авдія заметіль дорогу переймає, в щілини земні, в тріщини лихі хвороби заганяє. Тому за старих часів люди з побоюванням виходили на вулицю в другий день зими. Прилетіли птахи з півночі — до ранніх холодів.

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