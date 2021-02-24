Зима не відступає: сьогодні дороги України скує ожеледиця
Рятувальники закликають українців бути обережними.
Сьогодні, 24 лютого, в Україні очікується ожеледиця.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Синоптик прогнозує температурні контрасти в Україні: від 15 тепла до 17 морозу
"На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця - І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди в Україні на 24 лютого: дані Погоди УНІАН
У середу, 24 лютого, у багатьох областях України очікуються дощі. У центральних, північних і південних областях місцями сніг. Температура вдень коливатиметься в межах -5°...+13°.
У Києві очікується дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +3°.
У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +7°.
В Одесі 24 лютого - сніг, температура вночі 0°, вдень +1°.
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