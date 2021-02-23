Кілька областей України засипле снігом і заллє дощами: прогноз погоди на завтра (карта)

Сухо буде тільки у західних регіонах.

Завтра в Україні очікуються опади / Фото ua.depositphotos.com

У середу, 24 лютого, у багатьох областях України очікуються дощі. У центральних, північних і південних областях місцями сніг. Температура вдень коливатиметься в межах -5°...+13°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Читайте також Синоптик прогнозує температурні контрасти в Україні: від 15 тепла до 17 морозу

У Києві очікується дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +3°.

У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -1°, вдень 0°.

У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +7°.

У Луцьку - мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +6°.

У Рівному в середу очікується хмарна з проясненнями погода, дощ, вночі 0°, вдень +5°.

У Тернополі 24 лютого вночі буде -1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі +1°, вдень +6°.

В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +13°.

У Чернівцях у середу - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +8°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, дощ, +1°...+6°.

У Житомирі в середу - дощ, температура вночі +3°, вдень +5°.

У Черкасах - сніг, вночі -1°, вдень 0°.

У Кропивницькому - сніжно, температура вночі -3°, вдень -1°.

У Полтаві завтра сніг, температура повітря -5°...-4°.

В Одесі 24 лютого - сніг, температура вночі 0°, вдень +1°.

У Херсоні в середу вночі -4°, вдень +1°, сніг.

У Миколаєві завтра буде хмарно, вночі -3°, вдень +1°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, сніг, температура вночі -7°, вдень -3°.

У Сумах завтра сніжно, температура повітря -7°...-5°.

У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень -6°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, сніг, температура вночі -7°, вдень -4°.

У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, -5°...+1°.

У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі -18°, вдень -8°.

У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі -19°, вдень -11°.

Прогноз погоди на 24 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 24 лютого

24 лютого - день Власія. Предки вважали цей день переломом зими. Власієвські морози останні, завершальні для зими. Власій збиває ріг з зими.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: