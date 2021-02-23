Кілька областей України засипле снігом і заллє дощами: прогноз погоди на завтра (карта)
Сухо буде тільки у західних регіонах.
У середу, 24 лютого, у багатьох областях України очікуються дощі. У центральних, північних і південних областях місцями сніг. Температура вдень коливатиметься в межах -5°...+13°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Синоптик прогнозує температурні контрасти в Україні: від 15 тепла до 17 морозу
- У Києві очікується дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +3°.
- У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -1°, вдень 0°.
- У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +7°.
- У Луцьку - мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +6°.
- У Рівному в середу очікується хмарна з проясненнями погода, дощ, вночі 0°, вдень +5°.
- У Тернополі 24 лютого вночі буде -1°, вдень +6°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі +1°, вдень +6°.
- В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +13°.
- У Чернівцях у середу - хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +8°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, дощ, +1°...+6°.
- У Житомирі в середу - дощ, температура вночі +3°, вдень +5°.
- У Черкасах - сніг, вночі -1°, вдень 0°.
- У Кропивницькому - сніжно, температура вночі -3°, вдень -1°.
- У Полтаві завтра сніг, температура повітря -5°...-4°.
- В Одесі 24 лютого - сніг, температура вночі 0°, вдень +1°.
- У Херсоні в середу вночі -4°, вдень +1°, сніг.
- У Миколаєві завтра буде хмарно, вночі -3°, вдень +1°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, сніг, температура вночі -7°, вдень -3°.
- У Сумах завтра сніжно, температура повітря -7°...-5°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень -6°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, сніг, температура вночі -7°, вдень -4°.
- У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, -5°...+1°.
- У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі -18°, вдень -8°.
- У Сєвєродонецьку - сонячно, температура вночі -19°, вдень -11°.
Народні прикмети 24 лютого
24 лютого - день Власія. Предки вважали цей день переломом зими. Власієвські морози останні, завершальні для зими. Власій збиває ріг з зими.
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Погода в Україні
- Вінниця+8°... -2°
- Дніпро-2°... -10°
- Донецьк-5°... -16°
- Житомир+5°... -1°
- Запоріжжя0°... -9°
- Івано-Франківськ+10°... -2°
- Київ+1°... -5°
- Кропивницький+2°... -4°
- Луганськ-9°... -20°
- Луцьк+5°... -2°
- Львів+6°... -2°
- Миколаїв+7°... -4°
- Одеса+8°... -1°
- Полтава-4°... -10°
- Рівне+4°... -2°
- Сімферополь+6°... -2°
- Суми-11°... -15°
- Тернопіль+7°... -3°
- Харків-8°... -15°
- Херсон+7°... -5°
- Хмельницький+6°... -2°
- Черкаси0°... -6°
- Чернігів-4°... -9°
- Чернівці+7°... -1°
-1°
Погода Стерлінг - невелика хмарність
Відчувається як:-3 °
Мін./mакс. температура:-2° / +11°
Вологість:75 %
Тиск:750 мм
Вітер: 7.5 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:06:51
Захід17:55
Видимість:11 км
Фаза місяця:
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