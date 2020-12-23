Рятувальники попереджають про погіршення погоди: в Україні очікується ожеледиця
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.
Сьогодні вдень, 23 грудня, у більшості північних та центральних областей на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди в Україні на 23 грудня: дані Погоди УНІАН
У середу, 23 грудня, практично всю Україну накриють опади. У західних регіонах очікуються дощі, які місцями посиляться до злив, а в центральних і північних випаде сніг. Температура протягом дня коливатиметься в межах -4°...+6°.
У Києві сьогодні очікується мокрий сніг, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
- Вінниця+2°... 0°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-3°... -6°
- Житомир+2°... -1°
- Запоріжжя-2°... -6°
- Івано-Франківськ+6°... +2°
- Київ+1°... -1°
- Кропивницький-1°... -2°
- Луганськ-6°... -7°
- Луцьк+6°... +1°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+1°... 0°
- Одеса+5°... +2°
- Полтава-3°... -4°
- Рівне+5°... 0°
- Сімферополь-1°... -5°
- Суми-4°... -5°
- Тернопіль+4°... +2°
- Харків-4°... -8°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницький+2°... 0°
- Черкаси0°... -1°
- Чернігів0°... -1°
- Чернівці+4°... +1°