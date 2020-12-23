Рятувальники попереджають про погіршення погоди: в Україні очікується ожеледиця

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Сьогодні в Україні очікується ожеледиця / фото УНІАН, Чузавков Сергій

Сьогодні вдень, 23 грудня, у більшості північних та центральних областей на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 23 грудня: дані Погоди УНІАН

У середу, 23 грудня, практично всю Україну накриють опади. У західних регіонах очікуються дощі, які місцями посиляться до злив, а в центральних і північних випаде сніг. Температура протягом дня коливатиметься в межах -4°...+6°.

У Києві сьогодні очікується мокрий сніг, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.