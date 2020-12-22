Україну накриють сильні дощі та сніг: прогноз погоди на завтра (карта)

16:30, 22 грудня 2020
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Місцями дощі посиляться до злив.

Завтра Україну засипле снігом / фото УНІАН
Завтра Україну засипле снігом / фото УНІАН

У середу, 23 грудня, практично всю Україну накриють опади. У західних регіонах очікуються дощі, які місцями посиляться до злив, а в центральних і північних випаде сніг. Температура протягом дня коливатиметься в межах -4°...+6°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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  • У Києві завтра очікується мокрий сніг, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
  • У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -1°, вдень 0°.
  • У Львові в середу - хмарно з проясненнями, злива, вночі +4°, вдень +5°.
  • У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, вночі +1°, вдень +5°.
  • У Рівному в середу хмарно з проясненнями, можливий дощ, вночі 0°, вдень +4°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +3°, вдень +5°, злива.
  • У Хмельницькому завтра вночі -1°, вдень +2°, мокрий сніг.
  • В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +6°, злива.
  • У Чернівцях у середу-злива, вночі +1°, вдень +4°.
  • У Вінниці завтра мокрий сніг,-1°...+2°.
  • У Житомирі в середу буде хмарно з проясненнями, можливий дощ, температура вночі -2°, вдень +3°.
  • У Черкасах вночі -1°, вдень +1°, сніг.
  • У Кропивницькому похмуро, температура вночі -2°, вдень 0°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...-2°.
  • В Одесі 23 грудня - злива, температура вночі +1°, вдень +5°.
  • У Херсоні в середу вночі 0°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра сніг, вночі 0°, вдень +1°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...3°.
  • У Харкові-хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень -4°.
  • У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.
  • У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, -4°...0°.
  • У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -2°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -4°.
Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / фото УНІАН

23 грудня — Євграфа і Міни. Грудень завершує рік, але починає зиму. Якщо на Євграфа йде сніг — вся весна буде дощовою.

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Автор: Олена Пилипчак

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