Україну накриють сильні дощі та сніг: прогноз погоди на завтра (карта)
Місцями дощі посиляться до злив.
У середу, 23 грудня, практично всю Україну накриють опади. У західних регіонах очікуються дощі, які місцями посиляться до злив, а в центральних і північних випаде сніг. Температура протягом дня коливатиметься в межах -4°...+6°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Сильний вітер, сніг та швидка відлига: у Карпатах оголосили штормове попередження
- У Києві завтра очікується мокрий сніг, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
- У Чернігові - сніг, температура повітря вночі -1°, вдень 0°.
- У Львові в середу - хмарно з проясненнями, злива, вночі +4°, вдень +5°.
- У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, вночі +1°, вдень +5°.
- У Рівному в середу хмарно з проясненнями, можливий дощ, вночі 0°, вдень +4°.
- У Тернополі температура повітря вночі +3°, вдень +5°, злива.
- У Хмельницькому завтра вночі -1°, вдень +2°, мокрий сніг.
- В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +6°, злива.
- У Чернівцях у середу-злива, вночі +1°, вдень +4°.
- У Вінниці завтра мокрий сніг,-1°...+2°.
- У Житомирі в середу буде хмарно з проясненнями, можливий дощ, температура вночі -2°, вдень +3°.
- У Черкасах вночі -1°, вдень +1°, сніг.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі -2°, вдень 0°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...-2°.
- В Одесі 23 грудня - злива, температура вночі +1°, вдень +5°.
- У Херсоні в середу вночі 0°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра сніг, вночі 0°, вдень +1°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -4°...3°.
- У Харкові-хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень -4°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.
- У Сімферополі в середу буде хмарно з проясненнями, -4°...0°.
- У Краматорську - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -2°.
- У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -4°.
23 грудня — Євграфа і Міни. Грудень завершує рік, але починає зиму. Якщо на Євграфа йде сніг — вся весна буде дощовою.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Україну засипле снігом і заллє дощами, а до кінця тижня температура підвищиться до +11° (карта)
- "Типова погода попередніх років": синоптик спрогнозував, яким буде новий рік
- Зсуви в Ісландії зруйнували десяток будинків, населення міста довелося евакуювати (відео)
- У Карпатах замерзло озеро Синевир: з'явилися вражаючі фотографії
- Атмосферні фронти принесуть в Україну налипання мокрого снігу та дощі-синоптик
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця-1°... -3°
- Дніпро-1°... -6°
- Донецьк-4°... -8°
- Житомир-1°... -2°
- Запоріжжя-2°... -4°
- Івано-Франківськ+2°... 0°
- Київ-1°... -4°
- Кропивницький-1°... -3°
- Луганськ-5°... -11°
- Луцьк+2°... 0°
- Львів+2°... 0°
- Миколаїв+1°... -5°
- Одеса0°... -1°
- Полтава-2°... -8°
- Рівне0°... -1°
- Сімферополь-1°... -3°
- Суми-1°... -10°
- Тернопіль0°... -1°
- Харків-4°... -9°
- Херсон+1°... -6°
- Хмельницький-1°... -3°
- Черкаси-1°... -2°
- Чернігів-1°... -3°
- Чернівці+3°... -1°
+5°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+3 °
Мін./mакс. температура:-2° / +9°
Вологість:75 %
Тиск:746 мм
Вітер: 9.0 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:25
Захід16:51
Видимість:14 км
Фаза місяця:
Стрічка новин