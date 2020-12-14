Синоптики розповіли, коли в Україні мине ожеледиця (відео)

09:03, 14 грудня 2020
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Невдовзі крига має відступити.

Ожеледиця не поспішає залишати українські вулиці / фото УНІАН, Чузавков Сергій
Ожеледиця не поспішає залишати українські вулиці / фото УНІАН, Чузавков Сергій

Цього тижня в Україні зустрілися сніго-дощовий циклон і морозний антициклон. Ця зустріч за лічені хвилини перетворила половину країни на суцільну кригу. А прогноз на майбутній тиждень 14-20 грудня буде таким само "ковзким і хитким".

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

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Про цю загрозливу аномалію попереджали усі прогнози синоптиків. За добу травмпункти заповнилися вщент. 

Так, від понеділка дощ із мокрим снігом накриють весь захід, північ, центр і південь. І якщо в приморських областях і на Закарпатті будуть плюсові позначки і вдень, і вночі, то в решті регіонів - від +3° вдень і до -2° вночі. До Харкова та Дніпра опади дістануться ближче до середини тижня.

Очікується, що антициклон завітає до України не раніше четверга. Він принесе з собою більш суху та сонячну погоду.

Прогноз погоди в Україні на 14 грудня: дані Погоди УНІАН

У понеділок, 14 грудня, по всій Україні очікується хмарна погода. Сонце визирне тільки в Запорізькій області. На більшості території - дощі, місцями - зливи. Тільки в деяких південних областях - суцільна хмарність, але без опадів. Денна температура сьогодні вдень не впаде нижче нуля, виняток становитиме Сумщина, тут очікується -1°.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН

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