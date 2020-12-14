Сьогодні Україну накриють дощі та потепління: температура вдень не впаде нижче 0° (карта)

Виняток складе тільки Сущина: тут вдень очікується -1°.

Сьогодні Україну накриють дощі / Фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 14 грудня, по всій Україні очікується хмарна погода. Сонце визирне тільки в Запорізькій області. На більшості території - дощі, місцями - зливи. Тільки в деяких південних областях - суцільна хмарність, але без опадів. Денна температура сьогодні вдень не впаде нижче нуля, виняток становитиме Сумщина, тут очікується -1°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві сьогодні дощитиме, температура повітря вночі -1°, вдень 0°.

У Чернігові - дощ, температура повітря вночі -2°, вдень 0°.

У Львові в понеділок - хмарно, вночі -2°, вдень +1°.

У Луцьку очікується хмарна погода, вночі -1°, вдень +1°.

У Рівному в понеділок хмарно, вночі -2°, вдень 0°.

У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +2°, дощ.

У Хмельницькому сьогодні вночі -1°, вдень +1°, дощі.

В Івано-Франківську сьогодні вночі -3°, вдень +2°, дощ.

У Чернівцях у понеділок - хмарно, вночі 0°, вдень +4°.

У Вінниці сьогодні дощ, -2°...+1°.

У Житомирі в понеділок буде дощ, температура вночі -1°, вдень +1°.

У Черкасах вночі -1°, вдень +1°, дощ.

У Кропивницькому похмуро, невеликий дощ, температура вночі -1°, вдень +2°.

У Полтаві сьогодні дощ, температура повітря -3°...0°.

В Одесі 14 грудня - хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.

У Херсоні в понеділок вночі -1°, вдень +6°, хмарно.

У Миколаєві сьогодні злива, вночі -1°, вдень +5°.

У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +3°.

У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря -3°...-1°.

У Харкові - дощ, температура вночі -2°, вдень 0°.

У Дніпрі хмарно, температура вночі -2°, вдень +2°.

У Сімферополі в понеділок буде хмарно, +5°...+16°.

У Краматорську - похмуро, температура вночі -2°, вдень +1°.

У Сєвєродонецьку сьогодні похмуро, температура вночі -3°, вдень 0°.

Прогноз погоди в Україні на 14 грудня / фото УНІАН

14 грудня — Наумів день. Грудень снігом око радує, а морозом вухо рве. Пророк Наум наставить на розум. У цей день у дореволюційній Росії батьки віддавали хлопчиків на навчання до дячків, відставних солдатів тощо, які могли навчити дітей грамоті. Цього дня день майбутній учитель приходив у будинок батьків учня, де його зустрічали з пошаною. Батько брав сина за руку і як би передавав його вчителеві, просячи навчити розуму, а за недбайливість карати батогом.

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