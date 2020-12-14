Сьогодні Україну накриють дощі та потепління: температура вдень не впаде нижче 0° (карта)
Виняток складе тільки Сущина: тут вдень очікується -1°.
У понеділок, 14 грудня, по всій Україні очікується хмарна погода. Сонце визирне тільки в Запорізькій області. На більшості території - дощі, місцями - зливи. Тільки в деяких південних областях - суцільна хмарність, але без опадів. Денна температура сьогодні вдень не впаде нижче нуля, виняток становитиме Сумщина, тут очікується -1°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Крижаний дощ та мокрий сніг: синоптик попередила про погіршення погодних умов в Україні
- У Києві сьогодні дощитиме, температура повітря вночі -1°, вдень 0°.
- У Чернігові - дощ, температура повітря вночі -2°, вдень 0°.
- У Львові в понеділок - хмарно, вночі -2°, вдень +1°.
- У Луцьку очікується хмарна погода, вночі -1°, вдень +1°.
- У Рівному в понеділок хмарно, вночі -2°, вдень 0°.
- У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +2°, дощ.
- У Хмельницькому сьогодні вночі -1°, вдень +1°, дощі.
- В Івано-Франківську сьогодні вночі -3°, вдень +2°, дощ.
- У Чернівцях у понеділок - хмарно, вночі 0°, вдень +4°.
- У Вінниці сьогодні дощ, -2°...+1°.
- У Житомирі в понеділок буде дощ, температура вночі -1°, вдень +1°.
- У Черкасах вночі -1°, вдень +1°, дощ.
- У Кропивницькому похмуро, невеликий дощ, температура вночі -1°, вдень +2°.
- У Полтаві сьогодні дощ, температура повітря -3°...0°.
- В Одесі 14 грудня - хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.
- У Херсоні в понеділок вночі -1°, вдень +6°, хмарно.
- У Миколаєві сьогодні злива, вночі -1°, вдень +5°.
- У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +3°.
- У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря -3°...-1°.
- У Харкові - дощ, температура вночі -2°, вдень 0°.
- У Дніпрі хмарно, температура вночі -2°, вдень +2°.
- У Сімферополі в понеділок буде хмарно, +5°...+16°.
- У Краматорську - похмуро, температура вночі -2°, вдень +1°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні похмуро, температура вночі -3°, вдень 0°.
14 грудня — Наумів день. Грудень снігом око радує, а морозом вухо рве. Пророк Наум наставить на розум. У цей день у дореволюційній Росії батьки віддавали хлопчиків на навчання до дячків, відставних солдатів тощо, які могли навчити дітей грамоті. Цього дня день майбутній учитель приходив у будинок батьків учня, де його зустрічали з пошаною. Батько брав сина за руку і як би передавав його вчителеві, просячи навчити розуму, а за недбайливість карати батогом.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Боротьба з ожеледицею в Києві триває без перерви майже добу - КМДА
- У Китаї відомий жовтий водоспад перетворився на "нефритовий льодопад"
- Сьогодні Україна перетвориться на ковзанку - прогноз синоптиків
- Якщо сьогодні піде сніг, то він "лежатиме 110 днів" – народний синоптик
- У Харкові вулиці перетворилися на ковзанку - місцеві катаються тротуарами на ковзанах (відео)
- Вінниця+1°... -2°
- Дніпро+2°... -2°
- Донецьк0°... -3°
- Житомир+1°... -1°
- Запоріжжя+3°... -1°
- Івано-Франківськ+2°... -3°
- Київ0°... -1°
- Кропивницький+2°... -1°
- Луганськ0°... -3°
- Луцьк+1°... -1°
- Львів+1°... -2°
- Миколаїв+5°... -1°
- Одеса+3°... 0°
- Полтава0°... -3°
- Рівне0°... -2°
- Сімферополь+16°... +5°
- Суми-1°... -3°
- Тернопіль+2°... -1°
- Харків0°... -2°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницький+1°... -1°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів0°... -2°
- Чернівці+4°... 0°