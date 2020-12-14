Сьогодні Україну накриють дощі та потепління: температура вдень не впаде нижче 0° (карта)

08:00, 14 грудня 2020
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Виняток складе тільки Сущина: тут вдень очікується -1°.

Сьогодні Україну накриють дощі / Фото ua.depositphotos.com
Сьогодні Україну накриють дощі / Фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 14 грудня, по всій Україні очікується хмарна погода. Сонце визирне тільки в Запорізькій області. На більшості території - дощі, місцями - зливи. Тільки в деяких південних областях - суцільна хмарність, але без опадів. Денна температура сьогодні вдень не впаде нижче нуля, виняток становитиме Сумщина, тут очікується -1°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Крижаний дощ та мокрий сніг: синоптик попередила про погіршення погодних умов в Україні

  • У Києві сьогодні дощитиме, температура повітря вночі -1°, вдень 0°.
  • У Чернігові - дощ, температура повітря вночі -2°, вдень 0°.
  • У Львові в понеділок - хмарно, вночі -2°, вдень +1°.
  • У Луцьку очікується хмарна погода, вночі -1°, вдень +1°.
  • У Рівному в понеділок хмарно, вночі -2°, вдень 0°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -1°, вдень +2°, дощ.
  • У Хмельницькому сьогодні вночі -1°, вдень +1°, дощі.
  • В Івано-Франківську сьогодні вночі -3°, вдень +2°, дощ.
  • У Чернівцях у понеділок - хмарно, вночі 0°, вдень +4°.
  • У Вінниці сьогодні дощ, -2°...+1°.
  • У Житомирі в понеділок буде дощ, температура вночі -1°, вдень +1°.
  • У Черкасах вночі -1°, вдень +1°, дощ.
  • У Кропивницькому похмуро, невеликий дощ, температура вночі -1°, вдень +2°.
  • У Полтаві сьогодні дощ, температура повітря -3°...0°.
  • В Одесі 14 грудня - хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.
  • У Херсоні в понеділок вночі -1°, вдень +6°, хмарно.
  • У Миколаєві сьогодні злива, вночі -1°, вдень +5°.
  • У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +3°.
  • У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря -3°...-1°.
  • У Харкові - дощ, температура вночі -2°, вдень 0°.
  • У Дніпрі хмарно, температура вночі -2°, вдень +2°.
  • У Сімферополі в понеділок буде хмарно, +5°...+16°.
  • У Краматорську - похмуро, температура вночі -2°, вдень +1°. 
  • У Сєвєродонецьку сьогодні похмуро, температура вночі -3°, вдень 0°.
Прогноз погоди в Україні на 14 грудня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 14 грудня / фото УНІАН

14 грудня — Наумів день. Грудень снігом око радує, а морозом вухо рве. Пророк Наум наставить на розум. У цей день у дореволюційній Росії батьки віддавали хлопчиків на навчання до дячків, відставних солдатів тощо, які могли навчити дітей грамоті. Цього дня день майбутній учитель приходив у будинок батьків учня, де його зустрічали з пошаною. Батько брав сина за руку і як би передавав його вчителеві, просячи навчити розуму, а за недбайливість карати батогом.

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Автор: Олена Пилипчак

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