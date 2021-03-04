На Львівщині ріка Західний Буг вийшла з берегів (відео)

Відлига призвела до підвищення рівня води у річці.

Ілюстрація: річка / фото УНІАН

У Львівській області річка Західний Буг через танення снігу вийшла з берегів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Рятувально-водолазна станція опинилася під водою більше як на метр. Затопило причал та підлогу у будівлі, де розміщується підрозділ і зберігають майно - рятувальні засоби. На станції є катери, з них познімали двигуни, щоби не замокли. Рятувальна частина розміщена у низовині, такі підтоплення тут не вперше.

Прогнозують, якщо опадів не буде, за тиждень вода зійде.

Попередження про паводки в Україні

Можливий підйом рівнів води до 0,8 м у річках у західних регіонах України. У прирічкових населених пунктах можливе затоплення подвір'їв.

Так, на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження пiдйомів рiвнiв води на 0,1-0,5 м. Можливий вихiд води на заплаву в районi поста містечка Дубровиця ріки Горинь Рiвненської областi, подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi.

Можливе досягнення відміток затоплення присадибних дiлянок (подвір’їв, господарських споруд) в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району Волинської областi (жовтий рiвень небезпеки).

На ріці Вишня бiля села Твiржа (басейн Сяну) очiкується продовження пiдйому рiвня води на 0,2 - 0,8 м. Подальше затоплення заплави, сільгоспугiдь, можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих госпоб'ектiв у Яворiвському районi Львiвськоi областi (рiвень небезпеки жовтий).

3-4 березня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька обл.) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м, без негативних наслiдкiв.