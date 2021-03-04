На Львівщині ріка Західний Буг вийшла з берегів (відео)
Відлига призвела до підвищення рівня води у річці.
У Львівській області річка Західний Буг через танення снігу вийшла з берегів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Синоптик попередила українців про дощі та похолодання
Рятувально-водолазна станція опинилася під водою більше як на метр. Затопило причал та підлогу у будівлі, де розміщується підрозділ і зберігають майно - рятувальні засоби. На станції є катери, з них познімали двигуни, щоби не замокли. Рятувальна частина розміщена у низовині, такі підтоплення тут не вперше.
Прогнозують, якщо опадів не буде, за тиждень вода зійде.
Попередження про паводки в Україні
Можливий підйом рівнів води до 0,8 м у річках у західних регіонах України. У прирічкових населених пунктах можливе затоплення подвір'їв.
Так, на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження пiдйомів рiвнiв води на 0,1-0,5 м. Можливий вихiд води на заплаву в районi поста містечка Дубровиця ріки Горинь Рiвненської областi, подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi.
Можливе досягнення відміток затоплення присадибних дiлянок (подвір’їв, господарських споруд) в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району Волинської областi (жовтий рiвень небезпеки).
На ріці Вишня бiля села Твiржа (басейн Сяну) очiкується продовження пiдйому рiвня води на 0,2 - 0,8 м. Подальше затоплення заплави, сільгоспугiдь, можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих госпоб'ектiв у Яворiвському районi Львiвськоi областi (рiвень небезпеки жовтий).
3-4 березня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька обл.) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м, без негативних наслiдкiв.
- Вінниця+12°... +3°
- Дніпро+9°... +1°
- Донецьк+8°... +1°
- Житомир+11°... +1°
- Запоріжжя+9°... +2°
- Івано-Франківськ+16°... +2°
- Київ+11°... +1°
- Кропивницький+10°... +1°
- Луганськ+8°... +2°
- Луцьк+10°... 0°
- Львів+12°... -2°
- Миколаїв+9°... +1°
- Одеса+11°... +2°
- Полтава+10°... +2°
- Рівне+9°... -1°
- Сімферополь+7°... +1°
- Суми+7°... 0°
- Тернопіль+12°... 0°
- Харків+9°... +2°
- Херсон+10°... +3°
- Хмельницький+12°... +2°
- Черкаси+9°... +2°
- Чернігів+8°... 0°
- Чернівці+15°... +3°