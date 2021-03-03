Рятувальники попереджають про паводки в Україні
Рівень води може піднятися майже на метр.
Сьогодні, 3 березня, можливий підйом рівнів води до 0,8 м у річках у західних регіонах України. У прирічкових населених пунктах можливе затоплення подвір'їв.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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Так, на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження пiдйомів рiвнiв води на 0,1-0,5 м. Можливий вихiд води на заплаву в районi поста містечка Дубровиця ріки Горинь Рiвненської областi, подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi.
Можливе досягнення відміток затоплення присадибних дiлянок (подвір’їв, господарських споруд) в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району Волинської областi (жовтий рiвень небезпеки).
На ріці Вишня бiля села Твiржа (басейн Сяну) очiкується продовження пiдйому рiвня води на 0,2 - 0,8 м. Подальше затоплення заплави, сільгоспугiдь, можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих госпоб'ектiв у Яворiвському районi Львiвськоi областi (рiвень небезпеки жовтий).
3-4 березня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька обл.) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м, без негативних наслiдкiв.
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