Рятувальники попереджають про паводки в Україні

Рівень води може піднятися майже на метр.

Через відлигу деякі річки можуть вийти з берегів / фото УНІАН

Сьогодні, 3 березня, можливий підйом рівнів води до 0,8 м у річках у західних регіонах України. У прирічкових населених пунктах можливе затоплення подвір'їв.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Так, на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження пiдйомів рiвнiв води на 0,1-0,5 м. Можливий вихiд води на заплаву в районi поста містечка Дубровиця ріки Горинь Рiвненської областi, подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi.

Можливе досягнення відміток затоплення присадибних дiлянок (подвір’їв, господарських споруд) в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району Волинської областi (жовтий рiвень небезпеки).

На ріці Вишня бiля села Твiржа (басейн Сяну) очiкується продовження пiдйому рiвня води на 0,2 - 0,8 м. Подальше затоплення заплави, сільгоспугiдь, можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих госпоб'ектiв у Яворiвському районi Львiвськоi областi (рiвень небезпеки жовтий).

3-4 березня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька обл.) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м, без негативних наслiдкiв.

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