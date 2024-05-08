Середня температура у світі була найвищою за всю історію спостережень за 12-місячний період.

Служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу заявила, що світ щойно пережив найспекотніший квітень за всю історію спостережень.

Як пише Euractiv, таким чином, також продовжено "11-місячну серію", протягом якої щомісяця встановлювався черговий температурний рекорд. Пояснюється, що кожного місяця, починаючи з червня 2023 року, вважається найспекотнішим за всю історію спостережень на планеті порівняно з відповідним місяцем у попередні роки.

Згідно з інформацією щомісячного бюлетеня Служби зміни клімату Copernicus (C3S), середня температура у світі була найвищою за всю історію спостережень за 12-місячний період – на 1,61 градуса Цельсія вище за середній показник у доіндустріальний період 1850-1900 років.

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Деякі з екстремальних явищ, у тому числі місяці рекордних температур поверхні моря, спонукали вчених з'ясувати, чи не стала діяльність людини причиною переломного моменту в кліматичній системі.

"Я думаю, що багато вчених запитували, чи може статися зрушення в кліматичній системі", — сказав старший учений з клімату C3S Жюльєн Ніколя.

Викиди парникових газів внаслідок спалювання викопного палива є основною причиною зміни клімату. В останні місяці погодне явище Ель-Ніньйо, яке тягне за собою нагрівання поверхневих вод у східній частині Тихого океану, також призвело до підвищення температури.

Вчені вже підтвердили, що у квітні зміна клімату викликала деякі екстремальні погодні явища, зокрема хвилю тепла в африканському регіоні Сахелі, що може призвести до тисяч смертей.

На думку кліматолога Університету Ньюкасла Хейлі Фаулер, дані показують, що світ небезпечно близький до порушення мети Паризької угоди 2015 року щодо обмеження глобального потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм.

"У який момент ми заявляємо, що програли битву за підтримку температури нижче 1,5°C? Моя особиста думка така, що ми вже програли цю битву, і нам дійсно потрібно дуже серйозно подумати про те, щоб тримати температуру нижче 2°C та скорочувати викиди якнайшвидше", — сказала вона.

Як зазначає Euractiv, країни погодили мету щодо зниження температури 1,5°C на кліматичному саміті ООН у 2015 році. На думку вчених, саме ця межа дозволить уникнути найбільш катастрофічних наслідків потепління, таких як смертельна спека, повені та необоротна втрата екосистем.

Технічно мети в 1,5°C ще не досягнуто, оскільки відноситься до середньої глобальної температури за десятиліття. Але деякі вчені заявили, що ця мета вже не є реальною та закликали уряди швидше скорочувати викиди CO2.

Глобальне потепління - останні новини

Національний антарктичний науковий центр України приєднався до великого міжнародного проєкту OCEAN:ICE – "Обмін між океаном і кріосферою в Антарктиді: вплив на клімат і Землю загалом". Він реалізується в межах програми "Горизонт Європа", що фінансується Європейською Комісією. Його головна мета – оцінити вплив на Землю ключових процесів, які відбуваються на Антарктичному льодовиковому щиті та в Південному океані. Це, зокрема, підвищення рівня моря, формування глибоководних течій, зміни океанічної циркуляції та клімату.

За словами науковців, втрата антарктичної криги веде до підвищення рівня моря, та більша частина такого танення відбувається на межі океану і крижаного покриву під впливом теплих океанічних течій. Власне, OCEAN:ICE досліджує процеси, що спричиняють це танення.

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