За допомогою спеціальних буїв вчені вивчатимуть напрямок і швидкість течії, температуру та солоність води на різних глибинах океану.

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) України приєднався до великого міжнародного проєкту OCEAN:ICE – "Обмін між океаном і кріосферою в Антарктиді: вплив на клімат і Землю загалом". Він реалізується в межах програми "Горизонт Європа", що фінансується Європейською Комісією.

У повідомленні центру йдеться, що до консорціуму також входять партнери з Великої Британії, а головна мета проєкту – оцінити вплив на Землю ключових процесів, які відбуваються на Антарктичному льодовиковому щиті та в Південному океані. Це, зокрема, підвищення рівня моря, формування глибоководних течій, зміни океанічної циркуляції та клімату.

"Втрата антарктичної криги веде до підвищення рівня моря, і більша частина такого танення відбувається на межі океану і крижаного покриву під впливом теплих океанічних течій. Власне, OCEAN:ICE досліджує процеси, що спричиняють це танення", - уточнюють науковці.

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Йдеться, що НАНЦ заповнить деякі прогалини в польових даних завдяки використанню в Південному океані додаткового набору інноваційного обладнання – профілюючих (арго) буїв. Це автономні океанографічні інструментальні платформи для підводних вимірювань, які не мають двигуна і не потребують постійного обслуговування судном чи людиною.

"Такі буї докладно вимірюють фізичні та хімічні параметри океану, наприклад, напрямок і швидкість течії, температуру та солоність води на різних глибинах. Ці дані допоможуть краще зрозуміти сезонний обмін між холодними водами моря Ведделла і відносно теплими водами центрально-західної частини Антарктичного півострова", - розповіли науковці.

Крім того, дослідники НАНЦ вивчатимуть вплив опадів (снігопаду і дощу) на баланс маси льоду шельфового льодовика, використовуючи регіональну модель атмосфери з високою роздільною здатністю.

Як додається, спочатку вказаний проєкт реалізовував консорціум з 17 партнерів на чолі з Данським метеорологічним інститутом (DMI). Торік DMI та НАНЦ подали заявку й отримали додаткове фінансування в межах програми "Горизонт Європа", щоб долучити Україну як нового партнера.

"Участь НАНЦ розширить OCEAN:ICE, додавши нові польові спостереження та їхній аналіз, а також інноваційне чисельне моделювання океанічних та атмосферних процесів у регіонах, які наразі не представлені в проєкті. Логістична підтримка НАНЦ збільшить наявну мережу спостережень у поки неохоплених районах навколо Антарктиди, що дозволить заповнити прогалини й стати справді циркумполярним проєктом", - зазначила координатор проєкту від DMI Рут Моттрем.

У науковому центрі також зазначають, що серед переваг проєкту для України – додаткове фінансування для розвитку співпраці між вітчизняними нашими та іноземними вченими, а також розвиток дослідницьких можливостей українського судна "Ноосфера".

Дослідження на "Ноосфері"

На українському криголамі "Ноосфера" провели важливі геологічні дослідження, які "розкажуть" про зміну клімату планети за останні 20 тис. років. Зокрема, під час рейсу криголама з Чилі до полярної станції "Академік Вернадський" вчені продовжили геологічні дослідження Південного океану. Українські науковці їх розпочали у першому антарктичному сезоні судна (2022 рік), а зараз вдалося взяти 7 колонок донних відкладів у 7 точках неподалік станції – у районі протоки Пенола та Френч, де виявлені тектонічний розлом та льодовикові долини. На борту підняті зразки докладно описали, сфотографували та розділили на частини для доправляння в Україну. Далі їх вивчатимуть в лабораторіях Києва та Одеси.

Донні відклади – це своєрідний "запис" історії Землі. Їхній аналіз дає змогу зрозуміти, що відбувалося на планеті тисячі та мільйони років тому, й робити прогнози на майбутнє, зокрема, стосовно глобального клімату.

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