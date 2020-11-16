Казкова зима у Карпатах: на вершинах лежить сніг, гори потопають у тумані (фоторепортаж)

13:15, 16 листопада 2020
289

Морозна погода дісталася Карпат.

На вершинах Карпатських гір лежить сніг, на деревах - іній, а долини оповиті туманом.

Це видно на фотографіях, які опублікували користувачі в соцмережах.

Зима вже тут: на Сумщині випало 6 сантиметрів снігу (відео)

"Вершинами гуляє пронизливий морозний вітер, від якого мерзнуть руки. Але, як не дивно, стежки і гірські дороги не замерзли, а, навпаки, розкисли і перетворилися на суцільне болото", - йдеться в підписах до фото.

Як повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook, на горі Піп Іван Чорногірський - ясно, мінлива хмарність. Температура впала до -1°.

Перший сніг в Україні

15 листопада у декількох українських містах випав перший сніг.

Зокрема, користувачі соцмереж повідомляють, що снігом засипало Харків і Шостку Сумської області. Українці почали активно ділитися знімками першого снігу.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодаснігфоторепортажКарпатиснігопад в Українісніг у Карпатах
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+7°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
48 %
754 мм
5.5 м/с
1 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять