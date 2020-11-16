Казкова зима у Карпатах: на вершинах лежить сніг, гори потопають у тумані (фоторепортаж)

Морозна погода дісталася Карпат.

На вершинах Карпатських гір лежить сніг, на деревах - іній, а долини оповиті туманом.

Це видно на фотографіях, які опублікували користувачі в соцмережах.

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"Вершинами гуляє пронизливий морозний вітер, від якого мерзнуть руки. Але, як не дивно, стежки і гірські дороги не замерзли, а, навпаки, розкисли і перетворилися на суцільне болото", - йдеться в підписах до фото.

Як повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook, на горі Піп Іван Чорногірський - ясно, мінлива хмарність. Температура впала до -1°.

Перший сніг в Україні

15 листопада у декількох українських містах випав перший сніг.

Зокрема, користувачі соцмереж повідомляють, що снігом засипало Харків і Шостку Сумської області. Українці почали активно ділитися знімками першого снігу.