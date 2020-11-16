Казкова зима у Карпатах: на вершинах лежить сніг, гори потопають у тумані (фоторепортаж)
Морозна погода дісталася Карпат.
На вершинах Карпатських гір лежить сніг, на деревах - іній, а долини оповиті туманом.
Це видно на фотографіях, які опублікували користувачі в соцмережах.
Зима вже тут: на Сумщині випало 6 сантиметрів снігу (відео)
"Вершинами гуляє пронизливий морозний вітер, від якого мерзнуть руки. Але, як не дивно, стежки і гірські дороги не замерзли, а, навпаки, розкисли і перетворилися на суцільне болото", - йдеться в підписах до фото.
Як повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook, на горі Піп Іван Чорногірський - ясно, мінлива хмарність. Температура впала до -1°.
Перший сніг в Україні
15 листопада у декількох українських містах випав перший сніг.
Зокрема, користувачі соцмереж повідомляють, що снігом засипало Харків і Шостку Сумської області. Українці почали активно ділитися знімками першого снігу.
- Вінниця+6°... +2°
- Дніпро+2°... -4°
- Донецьк-1°... -3°
- Житомир+6°... 0°
- Запоріжжя+2°... -4°
- Івано-Франківськ+9°... +3°
- Київ+3°... -4°
- Кропивницький+3°... -4°
- Луганськ-2°... -4°
- Луцьк+10°... +5°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+5°... -2°
- Одеса+11°... +5°
- Полтава0°... -3°
- Рівне+9°... +5°
- Сімферополь+9°... +3°
- Суми-1°... -5°
- Тернопіль+8°... +4°
- Харків-2°... -5°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницький+8°... +4°
- Черкаси+3°... -3°
- Чернігів+2°... -4°
- Чернівці+8°... 0°