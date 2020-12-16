Узбережжя австраліського міста Голд-Кост вкрила жовта піна (фото, відео)

11:01, 16 грудня 2020
95

Місцевих жителів дуже здивувало подібне явище.

Узбережжя міста вкрите піною / Фото REUTERS
Узбережжя міста вкрите піною / Фото REUTERS

Узбережжя австралійського міста Голд-Кост укрила піна.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Австралію одночасно охопили повені та пожежі (відео)

Попри жовтуватий колір, бульбашки дуже сподобалися дітям. Дорослі поставилися до цього з осторогою: побоюються, що піна становить загрозу здоров’ю. Науковці ж переконують: піна навіть корисна, бо містить білки органічних речовин.

Вчені стверджують, що піна є безпечною / Фото REUTERS
Вчені стверджують, що піна є безпечною / Фото REUTERS

Сильна пожежа на острові в Австралії

Станом на 7 грудня лісові пожежі на унікальному острові в Австралії досі вирували. Місцевих жителів і туристів було вирішено евакуювати.

Як повідомляється, повністю вигоріла половина острова - 83000 гектарів, що майже дорівнює площі Києва.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодаекологіяокеанАвстраліяприрода
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
-2°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
80 %
761 мм
6.1 м/с
85 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять