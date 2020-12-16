Узбережжя австраліського міста Голд-Кост вкрила жовта піна (фото, відео)

Місцевих жителів дуже здивувало подібне явище.

Узбережжя міста вкрите піною / Фото REUTERS

Узбережжя австралійського міста Голд-Кост укрила піна.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Попри жовтуватий колір, бульбашки дуже сподобалися дітям. Дорослі поставилися до цього з осторогою: побоюються, що піна становить загрозу здоров’ю. Науковці ж переконують: піна навіть корисна, бо містить білки органічних речовин.

Вчені стверджують, що піна є безпечною / Фото REUTERS

Сильна пожежа на острові в Австралії

Станом на 7 грудня лісові пожежі на унікальному острові в Австралії досі вирували. Місцевих жителів і туристів було вирішено евакуювати.

Як повідомляється, повністю вигоріла половина острова - 83000 гектарів, що майже дорівнює площі Києва.