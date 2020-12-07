В Австралії горить Острів зі спадщини ЮНЕСКО, жителів евакуюють (фото)

Пожежі на острові тривають вже шість тижнів.

На острові Фрейзер спалахнули лісові пожежі / фото Reuters

Лісові пожежі охопили унікальний острів в Австралії, місцевих жителів і туристів вирішено евакуювати.

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Боротьба з пожежами на популярному серед туристів острові, розташованому біля узбережжя штату Квінсленд, триває вже шість тижнів, повідомляє ВВС.

Як повідомляється, повністю вигоріла половина острова - 83000 гектарів, що майже дорівнює площі Києва.

Острів Фрейзер: чим відомий