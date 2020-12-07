В Австралії горить Острів зі спадщини ЮНЕСКО, жителів евакуюють (фото)

17:03, 7 грудня 2020
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Пожежі на острові тривають вже шість тижнів.

На острові Фрейзер спалахнули лісові пожежі / фото Reuters
На острові Фрейзер спалахнули лісові пожежі / фото Reuters

Лісові пожежі охопили унікальний острів в Австралії, місцевих жителів і туристів вирішено евакуювати.

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Боротьба з пожежами на популярному серед туристів острові, розташованому біля узбережжя штату Квінсленд, триває вже шість тижнів, повідомляє ВВС.

Як повідомляється, повністю вигоріла половина острова - 83000 гектарів, що майже дорівнює площі Києва.

Острів Фрейзер: чим відомий

  • Острів Фрейзер - найбільший у світі піщаний острів, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
  • На острові постійно живе 200 жителів.
  • Однією з визначних пам'яток острова є прісні озера, яких на острові більше сотні.
  • Одне з озер, площа якого становить 200 гектарів, є найбільшим у світі озером на морських островах.

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Автор: УНІАН

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Теги: АвстраліяфотоЮНЕСКОлісові пожежі
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