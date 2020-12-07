В Австралії горить Острів зі спадщини ЮНЕСКО, жителів евакуюють (фото)
Пожежі на острові тривають вже шість тижнів.
Лісові пожежі охопили унікальний острів в Австралії, місцевих жителів і туристів вирішено евакуювати.
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Боротьба з пожежами на популярному серед туристів острові, розташованому біля узбережжя штату Квінсленд, триває вже шість тижнів, повідомляє ВВС.
Як повідомляється, повністю вигоріла половина острова - 83000 гектарів, що майже дорівнює площі Києва.
Острів Фрейзер: чим відомий
- Острів Фрейзер - найбільший у світі піщаний острів, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- На острові постійно живе 200 жителів.
- Однією з визначних пам'яток острова є прісні озера, яких на острові більше сотні.
- Одне з озер, площа якого становить 200 гектарів, є найбільшим у світі озером на морських островах.
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