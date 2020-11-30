Сильний вітер, налипання мокрого снігу та ожеледь: українців попередили про погіршення погоди (відео)

В Україні очікуються сильні опади та ожеледиця.

На українців чекає погіршення погодних умов / фото УНІАН

Сьогодні, 30 листопада, в Україні очікується погіршення погодних умов. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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На півдні та сході пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 30 листопада: дані Погоди УНІАН

У понеділок, 30 листопада, повітря на півдні України прогріється до +14°. На всій решті території очікується 0°...+7°. Дощі пройдуть у Сумській, Полтавській, Криворізькій та Одеській областях. У Кропивницькому - сніг з дощем. На українців сьогодні чекає в основному хмарна погода, сонце порадує тільки жителів Київщини та Чернігівщини.