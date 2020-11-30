Сильний вітер, налипання мокрого снігу та ожеледь: українців попередили про погіршення погоди (відео)
В Україні очікуються сильні опади та ожеледиця.
Сьогодні, 30 листопада, в Україні очікується погіршення погодних умов. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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На півдні та сході пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди в Україні на 30 листопада: дані Погоди УНІАН
У понеділок, 30 листопада, повітря на півдні України прогріється до +14°. На всій решті території очікується 0°...+7°. Дощі пройдуть у Сумській, Полтавській, Криворізькій та Одеській областях. У Кропивницькому - сніг з дощем. На українців сьогодні чекає в основному хмарна погода, сонце порадує тільки жителів Київщини та Чернігівщини.
- Вінниця0°... -5°
- Дніпро+7°... +1°
- Донецьк+5°... -1°
- Житомир+1°... -4°
- Запоріжжя+7°... 0°
- Івано-Франківськ+2°... -7°
- Київ+1°... -3°
- Кропивницький+2°... -1°
- Луганськ+5°... -4°
- Луцьк+1°... -4°
- Львів0°... -8°
- Миколаїв+6°... +3°
- Одеса+3°... 0°
- Полтава+5°... +3°
- Рівне0°... -6°
- Сімферополь+14°... +1°
- Суми+3°... +1°
- Тернопіль0°... -5°
- Харків+5°... -1°
- Херсон+8°... +5°
- Хмельницький+1°... -5°
- Черкаси+3°... -2°
- Чернігів+2°... -4°
- Чернівці+2°... -5°