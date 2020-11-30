Сьогодні температура впаде до 0° і в Україну прийдуть дощі, місцями - зі снігом (карта)
На українців сьогодні чекає в основному хмарна погода.
У понеділок, 30 листопада, повітря на півдні України прогріється до +14°. На всій решті території очікується 0°...+7°. Дощі пройдуть у Сумській, Полтавській, Криворізькій та Одеській областях. У Кропивницькому - сніг з дощем. На українців сьогодні чекає в основному хмарна погода, сонце порадує тільки жителів Київщини та Чернігівщини.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
"Температура буде вищою, ніж 30 років тому": голова Укргідрометцентру розповів про зиму в Україні (відео)
- У Києві сьогодні сонячно, температура повітря вночі -3°, вдень +1°.
- У Чернігові - ясна погода, температура повітря вночі вночі -4°, вдень +2°.
- У Львові в понеділок хмарно, вночі -8°, вдень 0°.
- У Луцьку хмарно, вночі -4°, вдень +1°.
- У Рівному в понеділок хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень 0°.
- У Тернополі температура повітря вночі -5°, вдень 0°, хмарно.
- У Хмельницькому сьогодні вночі -5°, вдень +1°, похмуро.
- В Івано-Франківську сьогодні вночі -7°, вдень +2°, мінлива хмарність.
- У Чернівцях у понеділок хмарно, вночі -5°, вдень +2°.
- У Вінниці сьогодні малохмарно, -5°...0°.
- У Житомирі в понеділок хмарно, температура вночі -4°, вдень +1°.
- У Черкасах вночі -2°, вдень +3°, хмарно.
- У Кропивницькому похмуро, очікується сніг з дощем температура вночі -1°, вдень +2°.
- У Полтаві сьогодні дощитиме, температура повітря +3°...+5°.
- В Одесі 30 листопада хмарно з проясненнями, можлива злива, температура вночі 0°, вдень +3°.
- У Херсоні в понеділок вночі +5°, вдень +8°, хмарно.
- У Миколаєві сьогодні хмарно, вночі +3°, вдень +6°.
- У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +7°.
- У Сумах сьогодні можливий дощ, температура повітря +3°...+1°.
- У Харкові хмарно, температура вночі -1°, вдень + 5°.
- У Дніпрі похмуро, температура вночі +1°, вдень +7°.
- У Сімферополі в понеділок буде хмарно, злива, +1°...+14°.
- У Краматорську сьогодні хмарно, температура вночі -2°, вдень +6°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вночі -3°, вдень +5°.
30 листопада — Григорія, Никона, Лазаря, Михайла. Осикове листя лягає "горілиць" — до студеної зими, коли виворотом догори — зима передбачається тепла. Погода в цей день указує на те, якою буде погода цієї зими.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- "На санках точно не покатаємося": синоптик пообіцяв українцям зими без снігу і сильних морозів
- Яким буде грудень в Україні: синоптик розповів про " зимове бабине літо"
- Аномально теплий грудень: Укргідрометцентр дав прогноз на перший місяць зими в Україні
- Західну Україну засипало снігом: у мережі з'явилися приголомшливі фото
- Мокрий сніг та ожеледь: у п'яти областях України очікується погіршення погоди
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця0°... -5°
- Дніпро+7°... +1°
- Донецьк+5°... -1°
- Житомир+1°... -4°
- Запоріжжя+7°... 0°
- Івано-Франківськ+2°... -7°
- Київ+1°... -3°
- Кропивницький+2°... -1°
- Луганськ+5°... -4°
- Луцьк+1°... -4°
- Львів0°... -8°
- Миколаїв+6°... +3°
- Одеса+3°... 0°
- Полтава+5°... +3°
- Рівне0°... -6°
- Сімферополь+14°... +1°
- Суми+3°... +1°
- Тернопіль0°... -5°
- Харків+5°... -1°
- Херсон+8°... +5°
- Хмельницький+1°... -5°
- Черкаси+3°... -2°
- Чернігів+2°... -4°
- Чернівці+2°... -5°
+10°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+8 °
Мін./mакс. температура:+4° / +19°
Вологість:80 %
Тиск:752 мм
Вітер: 7.7 м/с
Ймовірність опадів:79 %
Схід:07:09
Захід16:47
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин