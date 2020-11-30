Сьогодні температура впаде до 0° і в Україну прийдуть дощі, місцями - зі снігом (карта)

На українців сьогодні чекає в основному хмарна погода.

По країні пройдуть дощі / Фото REUTERS

У понеділок, 30 листопада, повітря на півдні України прогріється до +14°. На всій решті території очікується 0°...+7°. Дощі пройдуть у Сумській, Полтавській, Криворізькій та Одеській областях. У Кропивницькому - сніг з дощем. На українців сьогодні чекає в основному хмарна погода, сонце порадує тільки жителів Київщини та Чернігівщини.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві сьогодні сонячно, температура повітря вночі -3°, вдень +1°.

У Чернігові - ясна погода, температура повітря вночі вночі -4°, вдень +2°.

У Львові в понеділок хмарно, вночі -8°, вдень 0°.

У Луцьку хмарно, вночі -4°, вдень +1°.

У Рівному в понеділок хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень 0°.

У Тернополі температура повітря вночі -5°, вдень 0°, хмарно.

У Хмельницькому сьогодні вночі -5°, вдень +1°, похмуро.

В Івано-Франківську сьогодні вночі -7°, вдень +2°, мінлива хмарність.

У Чернівцях у понеділок хмарно, вночі -5°, вдень +2°.

У Вінниці сьогодні малохмарно, -5°...0°.

У Житомирі в понеділок хмарно, температура вночі -4°, вдень +1°.

У Черкасах вночі -2°, вдень +3°, хмарно.

У Кропивницькому похмуро, очікується сніг з дощем температура вночі -1°, вдень +2°.

У Полтаві сьогодні дощитиме, температура повітря +3°...+5°.

В Одесі 30 листопада хмарно з проясненнями, можлива злива, температура вночі 0°, вдень +3°.

У Херсоні в понеділок вночі +5°, вдень +8°, хмарно.

У Миколаєві сьогодні хмарно, вночі +3°, вдень +6°.

У Запоріжжі хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +7°.

У Сумах сьогодні можливий дощ, температура повітря +3°...+1°.

У Харкові хмарно, температура вночі -1°, вдень + 5°.

У Дніпрі похмуро, температура вночі +1°, вдень +7°.

У Сімферополі в понеділок буде хмарно, злива, +1°...+14°.

У Краматорську сьогодні хмарно, температура вночі -2°, вдень +6°.

У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вночі -3°, вдень +5°.

Погода в Україні на 30 листопада / фото УНІАН

30 листопада — Григорія, Никона, Лазаря, Михайла. Осикове листя лягає "горілиць" — до студеної зими, коли виворотом догори — зима передбачається тепла. Погода в цей день указує на те, якою буде погода цієї зими.

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