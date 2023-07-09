У російському місті унаслідок негоди є підтоплення.

У російському місті Сочі (Краснодарський край) у ніч на неділю, 9 липня, була злива, на території мікрорайону Хоста на вул. Ручєй Відний потоками, які зійшли з гори, знесло машини.

На території мікрорайону з'явилася "гребля" з 10 авто, повідомив Telegram-канал Kub Mash і показав фото та відео. На знімку видно, що авто понівечені.

У місті також є підтоплення. "У чотириповерхівці на Кипарисовій... вода піднялася до першого рівня, далі не пішла. Зараз її відкачують, мешканці на місці. На вулиці Шосейній ситуація така ж - залило цоколь, вода йде", - зазначається на каналі.

За його даними, 10 мешканців будинку на Кипарисовій переселені у пункт тимчасового розміщення. Пізніше з'явилася інформація, що з Сочі вода повільно йде, фахівці вже оцінюють збитки, який завдала стихія. Тим часом жителям міста не варто розслаблятися - за прогнозом у ніч на 10 липня в Сочі знову очікується злива.

Також стало відомо, що в тимчасово окупованому росіянами Криму - біля Керченського моста, бачили смерч. Вихор був достатнього великого розміру.

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Наприкінці цього тижня великою частиною території України пронісся грозовий шторм. Міністерство енергетики повідомило, що через негоду в 11 областях України було зафіксовано пошкодження ліній електропередачі.

Без електрики залишилися 710 населених пунктів, найбільше - у Київській, Чернігівській, Хмельницькій та Житомирській областях. Фахівці працювали над тим, щоб відновити електропостачання.

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