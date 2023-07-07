Через негоду 710 населених пунктів в 11 областях залишаються без світла.

Через грозовий шторм, який пронісся країною, були зафіксовані масштабні пошкодження енергосистеми, що призвели до відключень у багатьох регіонах.

Як повідомляє Міністерство енергетики, внаслідок масштабного грозового шторму в 11 областях зафіксовано пошкодження ліній елетропередачі, знеструмлено 710 населених пунктів. Найбільше - на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Хмельниччині.

"Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій областях. Тривають відновлювальні роботи", - повідомляє прес-служба.

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Погіршення погоди в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними Українського гідрометцентру, на сьогодні, 7 липня, в Україні оголосили штормове попередження. За даними синоптиків, ускладнення погоди очікується майже по всій країні, окрім Харківської, Луганської, Донецької областей та Криму.

Про погіршення погоди попереджає й синоптик Наталка Діденко. Вона прогнозує на сьогоднісильні зливи, шквали та град.

5 липня енергетики у більшості регіонів країни були переведені у посилений режим роботи в очікуванні погіршення погоди.

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