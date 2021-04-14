Через плюсову температуру сніг відразу тане.

Сьогодні, 14 квітня, у Львові йде мокрий сніг.

Про це повідомляє спеціальний кореспондент УНІАН.

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Температура повітря в місті становить +2°, тому сніг відразу тане, утворюючи калюжі на дорогах і тротуарах. Через різкий перепад температури у Львові спостерігається туман.

Згідно з даними Погода УНІАН, мокрий сніг у Львові продовжиться до 16:00, а потім перейде в дощ. Ввечері і вночі знову очікуються снігопади, які продовжаться завтра, 15 квітня.

Похолодання в Україні

Дощ, вітер і мокрий сніг - це все про квітень у найближчий тиждень. До України дістався південно-західний циклон "Ксандер".

Циклон принесе дощі в усі області. Температура на сході, в центрі, на півдні і Півночі не опуститься нижче +10°. А на заході - відчутне похолодання - місцями до +2°. А в Карпатах таку температуру можуть супроводжувати ще й рясні дощі з мокрим снігом.

"Навіть напочатку наступного тижня не з'являється на горизонті стрімке потепління. Температурний фон буде в межах +10...+15°. Але стрімкого і різкого потепління, наприклад, до +20° ми поки не передбачаємо", - заявила синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала.

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Автор: Олена Пилипчак