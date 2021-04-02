У Карпатах вдарив мороз і випало 15 сантиметрів снігу (фото)
У горах продовжується зима.
Сьогодні, 2 квітня, у Карпатах випало 15 сантиметрів мокрого снігу.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
Дощі та сніг: в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перші дні квітня
"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 метрів), температура повітря -1°, вітер північний 11 м/с", - йдеться у повідомленні.
За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, у зв’язку з відлигою, на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської області утримується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.
Прогноз погоди в Україні на 2 квітня: дані Погоди УНІАН
У п'ятницю, 2 квітня, практично всю Україну заллє дощами, сухо буде тільки на південному сході. Температура знизиться до +10°, але місцями на сході підніметься до +17°.
У Києві - хмарно з проясненнями, злива, температура повітря вночі +1°, вдень +10°.
У Львові в п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, можливий дощ, вночі -1°, вдень +10°.
В Одесі 2 квітня - хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +14°.
- Вінниця+11°... -1°
- Дніпро+16°... +4°
- Донецьк+17°... +3°
- Житомир+10°... -1°
- Запоріжжя+17°... +5°
- Івано-Франківськ+10°... -2°
- Київ+11°... +2°
- Кропивницький+15°... +1°
- Луганськ+17°... +4°
- Луцьк+11°... 0°
- Львів+11°... 0°
- Миколаїв+14°... +4°
- Одеса+14°... +4°
- Полтава+17°... +2°
- Рівне+10°... -1°
- Сімферополь+14°... +5°
- Суми+15°... +1°
- Тернопіль+10°... -2°
- Харків+17°... +3°
- Херсон+15°... +4°
- Хмельницький+9°... -2°
- Черкаси+15°... 0°
- Чернігів+10°... 0°
- Чернівці+12°... -1°