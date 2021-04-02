У Карпатах вдарив мороз і випало 15 сантиметрів снігу (фото)

У горах продовжується зима.

Сьогодні у горах знову випав сніг / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 2 квітня, у Карпатах випало 15 сантиметрів мокрого снігу.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 метрів), температура повітря -1°, вітер північний 11 м/с", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, у зв’язку з відлигою, на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської області утримується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Прогноз погоди в Україні на 2 квітня: дані Погоди УНІАН

У п'ятницю, 2 квітня, практично всю Україну заллє дощами, сухо буде тільки на південному сході. Температура знизиться до +10°, але місцями на сході підніметься до +17°.

У Києві - хмарно з проясненнями, злива, температура повітря вночі +1°, вдень +10°.

У Львові в п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, можливий дощ, вночі -1°, вдень +10°.

В Одесі 2 квітня - хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +14°.