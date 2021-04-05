Весна по-карпатськи: у горах - сніжно, температура впала до -10° (фото)

У Карпатах все ще триває зима.

У горах все ще лежить сніг / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 5 квітня, температура повітря у Карпатах опустилася до -10°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західний 14 м/с, температура повітря -10°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на тиждень: дані Погоди УНІАН

Цього тижня в Україні очікується прохолодна погода, у вівторок у західних регіонах можливі снігопади. У середу почнуться дощі і йтимуть до суботи. Середня температура цього тижня становитиме +10°...+12°.

У вівторок у західних областях похолодає до +2° і піде сніг. У Луцьку та на Івано-Франківщині очікуються дощі. У центрі ж, навпаки, температура підвищиться до +14°, очікується хмарна з проясненнями погода.

У середу похолодання і опади поширяться практично на всю країну, сухо буде тільки на Херсонщині і в Криму. Температура в центрі впаде до +2°, на півдні - підвищиться до +15°.

У четвер дощі продовжаться, сухо буде тільки на сході і у декількох південних областях. Температура трохи підніметься, але в цілому залишиться на рівні +10°.

У п'ятницю, як і раніше, дощитиме. Але дощі нарешті залишать західні області. Незважаючи на опади, по всій території очікується мінлива хмарність.

На вихідних опади відступлять. Тільки у Львові та Івано-Франківську в неділю очікуються невеликі дощі. Температура у суботу та неділю залишиться на рівні +9°...+13°.