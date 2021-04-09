Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин.

Сьогодні, 9 квітня, у Карпатах тримається мороз до -11°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер південно-західний 3-4 м/с, температура повітря -11°", - йдеться у повідомленні.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджують, що у високогір’ї Закарпатської і Івано-Франківської та середногір’ї Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Нестійка погода в Україні

Квітень і травень в Україні цього року відрізнятимуться нестійкою погодою.

"Весна цього року затяжна, погодні умови зараз дуже нестійкі. Може бути не одна хвиля холоду і не одна хвиля тепла і в квітні, і в травні. Тепер це нормально для нас - кожні 4-5 днів зміна погоди. Треба розуміти, що, якщо ви їдете кудись відпочивати у спекотний день на кілька днів, то це не означає, що повернетеся у таку ж погоду", - зауважила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

За словами вченої, перелом в погоді вже стався - "і зима скінчилася, і весна почалася", але її нестійкість не дозволяє відчути, що весна повністю вступила в свої права.

"Потрібно дочекатися 15 квітня. Там вже і кліматична температура буде вище, і окремі дні будуть дуже теплими. До речі, по ним можна буде визначити, яким буде травень. Травневі дні не будуть кращими, ніж ті теплі дні в квітні", - повідомила вона.

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Автор: Олена Пилипчак