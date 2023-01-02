Така кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С

"За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня", - йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Як зазначили в обсерваторії, максимальна температура у столиці піднялась до +13,2°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 2021 року на 4,7°С.

Відео дня

"Попередній абсолютний максимум температури січня був зафіксований 11 числа 1991 року. Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2021 році і дорівнювало 4,4°С", - мовиться у повідомленні.

Погода у січні 2023

Народний синоптик Станіслав Щедрін повідомив, що до України мчить тепле повітря з Сахари та Атлантики, тому перша половина січня буде неймовірно теплою. Водночас, за його словами, друга половина січня очікується холодною.

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