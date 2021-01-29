Одеса оговтується після удару стихії: через наслідки снігопаду все ще обмежений рух трамваїв (відео)

На вулицях залишаються обірвані дроти електромереж.

В Одесі ще не відновився рух всіх трамваїв / Фото Dumskaya.net

Наразі в Одесі немає ні вітру, ні снігопаду - тільки мороз. Міські дороги розчищені, на тротуарах - слизько. На вулицях залишаються обірвані дроти електромереж. Сьогодні вночі дерево впало на теплотрасу. Під вагою снігу та льоду продовжують падати дерева: наприклад, дерево впало на п'ятиповерхівку о 06:00.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Через наслідки снігопаду і обледеніння досі обмежено рух трамваїв.

Як повідомили в прес-службі мерії міста, у зв'язку з обледенінням та ліквідацією наслідків стихії поки закриті маршрути №20 та №21.

Замість них на лінію вийшли автобуси.

Крім того, скорочено чотири трамвайних маршрути: №1 і №7 - вони курсують до вулиці Паустовського, №3 і 27 - до 11-ї станції Люстдорфської дороги.

На даний час опади у місті припинилися. По сновних магістралях можна проїхати, але більшість міжквартальних проїздів, дворів заповнені снігом і талою водою. Також ще не прибрані всі дерева і гілки, що впали.

За містом - ситуація складніша. Міжнародна траса Одеса-Рені досі закрита для вантажівок та автобусів. З 07:00 її відкрили для легкових авто.

Залишаються замети і на київському напрямі, там також дозволили їхати легковим автомобілям, але рух на дорозі досі ускладнений. На Одещині досі не поновлене міжміське сполучення, пасажирські автобуси не їздять. Біля 2500 людей розчищають сніг на коліях.

Сніговий шторм в Україні

Негода на півдні України вирує вже третю добу. За цей час рятувальники визволили із снігового полону 900 автомобілів та надали допомогу 1500 людей. Найскладнішою ситуація і досі залишається в Одеській області: там перекриті дві дороги державного значення. У заметах застрягли десятки машин. Із снігу витягали автобус з 18 пасажирами на борту.

В одному з районів вчасно дістатись поголовного будинку породілля змогла лише з допомогою рятувальників. До лікарні її довезли спецмашиною у супроводі снігоприбиральної техніки.

Дещо полегшилася ситуація на Миколаївщині - вночі вдалося розчистити київську трасу. Ускладненим рух залишається під Первомайськом, закрита також Кишинівська траса. І попри те, що снігопад має припинитися вже сьогодні - в області досі оголошено червоний рівень небезпеки.

Внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 358 населених пунктів у семи областях.