Атмосферний фронт на вихідних принесе в Україну мокрий сніг - синоптик

У Києві в суботу та неділю буде хмарно, можливий невеликий дощ.

Цих вихідних на півночі країни може піти мокрий сніг / Фото УНІАН

Цими вихідними, 14-15 листопада, в Україні не очікується сильних опадів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"І лише по півночі України атмосферний фронт "черкне" невеликим дощем і подекуди навіть мокрим снігом", - написала вона.

На вихідних вночі -3°...+4°, вдень +4°...+9°, на північному сході +2°...+5°.

На Закарпатті та в Криму +9°...+13°.

У Києві в суботу та неділю буде хмарно, можливий невеликий дощ. Температура повітря у денні години коливатиметься в межах +5°...+6°.

Аномально тепла зима в Україні: прогноз синоптиків

У синоптиків є всі підстави очікувати, що зима 2020/2021 років буде аномально теплою.

За її словами, як і минулого року, у нас переважатиме область високого тиску, але з південними потоками, які приноситимуть теплу і суху повітряну масу.

"Атлантичний і Північний Льодовитий океани мають зараз дуже високу температуру, а саме вони впливають на клімат в Європі. Все це впливає на атмосферні процеси, що врешті-решт призведе до збільшення меридіональності цих процесів, тобто посиляться більш південні і північні потоки. Очікується, що на території Південно-Східної Європи, в тому числі і України, переважатимуть більш теплі і сухі повітряні маси, що надходять з Африканського континенту і Азії", – пояснює кліматолог.

Однак навряд чи прийдешня зима буде тепліше попередньої, але в середньому температура буде вище на 2 градуси, каже Балабух.

Разом з тим, вчена повідомила, що даний рік вже конкурує з 2016, який був найтеплішим за весь час метеорологічних спостережень.