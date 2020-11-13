Атмосферний фронт на вихідних принесе в Україну мокрий сніг - синоптик
У Києві в суботу та неділю буде хмарно, можливий невеликий дощ.
Цими вихідними, 14-15 листопада, в Україні не очікується сильних опадів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Синоптик назвав дату першого снігу в Україні і дав докладний прогноз до кінця зими
"І лише по півночі України атмосферний фронт "черкне" невеликим дощем і подекуди навіть мокрим снігом", - написала вона.
На вихідних вночі -3°...+4°, вдень +4°...+9°, на північному сході +2°...+5°.
На Закарпатті та в Криму +9°...+13°.
У Києві в суботу та неділю буде хмарно, можливий невеликий дощ. Температура повітря у денні години коливатиметься в межах +5°...+6°.
Аномально тепла зима в Україні: прогноз синоптиків
У синоптиків є всі підстави очікувати, що зима 2020/2021 років буде аномально теплою.
За її словами, як і минулого року, у нас переважатиме область високого тиску, але з південними потоками, які приноситимуть теплу і суху повітряну масу.
"Атлантичний і Північний Льодовитий океани мають зараз дуже високу температуру, а саме вони впливають на клімат в Європі. Все це впливає на атмосферні процеси, що врешті-решт призведе до збільшення меридіональності цих процесів, тобто посиляться більш південні і північні потоки. Очікується, що на території Південно-Східної Європи, в тому числі і України, переважатимуть більш теплі і сухі повітряні маси, що надходять з Африканського континенту і Азії", – пояснює кліматолог.
Однак навряд чи прийдешня зима буде тепліше попередньої, але в середньому температура буде вище на 2 градуси, каже Балабух.
Разом з тим, вчена повідомила, що даний рік вже конкурує з 2016, який був найтеплішим за весь час метеорологічних спостережень.
- Вінниця+4°... +2°
- Дніпро+4°... -1°
- Донецьк+6°... -5°
- Житомир+4°... +3°
- Запоріжжя+6°... -1°
- Івано-Франківськ+8°... +2°
- Київ+4°... +3°
- Кропивницький+3°... +1°
- Луганськ+5°... -6°
- Луцьк+7°... +5°
- Львів+7°... +3°
- Миколаїв+8°... 0°
- Одеса+9°... +4°
- Полтава+2°... -2°
- Рівне+6°... +4°
- Сімферополь+11°... +5°
- Суми+1°... -3°
- Тернопіль+6°... +3°
- Харків+4°... -4°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницький+5°... +3°
- Черкаси+5°... +2°
- Чернігів+4°... +2°
- Чернівці+7°... +2°