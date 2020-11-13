Кліматолог пояснила, чому на Україну чекає аномально тепла зима
У країні переважатиме область високого тиску з південними потоками, які приноситимуть теплу і суху повітряну масу.
У синоптиків є всі підстави очікувати, що зима 2020/2021 років буде аномально теплою.
Про це в коментарі "Апострофу" повідомила завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.
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За її словами, як і минулого року, у нас переважатиме область високого тиску, але з південними потоками, які приноситимуть теплу і суху повітряну масу.
"Атлантичний і Північний Льодовитий океани мають зараз дуже високу температуру, а саме вони впливають на клімат в Європі. Все це впливає на атмосферні процеси, що врешті-решт призведе до збільшення меридіональності цих процесів, тобто посиляться більш південні і північні потоки. Очікується, що на території Південно-Східної Європи, в тому числі і України, переважатимуть більш теплі і сухі повітряні маси, що надходять з Африканського континенту і Азії", – пояснює кліматолог.
Однак навряд чи прийдешня зима буде тепліше попередньої, але в середньому температура буде вище на 2 градуси, каже Балабух.
"Коли ми говоримо, що нас чекає більш тепла зима, ми говоримо про загальні тенденції. Так, десь на 60% переважатиме тепла погода, вища за норму. Але певна кількість днів буде потрапляти в кліматичну норму, і ймовірність, що буде похолодання, звичайно є", – зазначила вона.
Разом з тим, вчена повідомила, що даний рік вже конкурує з 2016, який був найтеплішим за весь час метеорологічних спостережень.
Прогноз погоди на зиму в Україні
За прогнозами синоптиків, зима 2020-2021 в Україні очікується тепла з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.
Метеорологи прогнозують збереження тенденцій минулих років: скорочення тривалості зими і навіть можливі крижані дощі.
Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко підкреслила, що є ймовірність, що зима буде безсніжною, як і минулого року, але також є ймовірність того, що в зимовий період будуть дощі. На її думку, це не найгірший варіант, оскільки Україна зараз страждає від посухи.
Синоптик Віра Балабух прогнозує, що цієї зими очікується мало снігу, крижані дощі, відлиги і невеликі морози.
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