Зима в Україні почнеться з похолодання та снігу: прогноз погоди на тиждень (карта)

На цьому тижні в країні очікуються погодні "гойдалки".

Зима в Україні почнеться з мокрого снігу / Фото REUTERS

Цього тижня в Україні спочатку очікується похолодання з денною температурою до -2°, а потім потепління до +10°. У перший день зими мокрий сніг пройде на Одещині та Черкащині. Весь тиждень місцями йтимуть дощі, у четверг у чотирьох областях - сніг. У неділю практично по всій країні очікується сонячна погода.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Так, у понеділок, 30 листопада, опади зачеплять схід і південь України. На Одещині очікується злива. На півночі і в центрі буде сонячна погода, в інших регіонах - хмарно.

Погода на понеділок, 30 листопада / фото УНІАН

У вівторок, в перший день зими, мокрий сніг очікується тільки на Одещині та Черкащині. У західних областях - сонячно, похмуро буде на півдні і в центрі України, на решті території - мінлива хмарність. Температурний мінімум вдень: 0°.

Погода на вівторок, 2 грудня / фото УНІАН

У середу в Україні похолодає до -2° вдень - на Харківщині. Чернігівську область засипле снігом. На решті території - без опадів.

Погода на середу, 2 грудня / фото УНІАН

У четвер сніг накриє Харківщину, Сумщину і Полтавщину, в Дніпрі очікується сніг з дощем. Дощ пройде в Сімферополі. В інших областях погода істотно не зміниться.

Погода на четвер, 3 грудня / фото УНІАН

У п'ятницю в Україні визирне сонце і знову трохи потеплішає: в середньому температура по країні підвищиться до +7°, на півдні - до +13°. В Одесі та Вінниці пройдуть дощі.

Погода на п'ятницю, 4 грудня / фото УНІАН

У суботу ясна погода переміститься на схід. Дощ очікується тільки в Хмельницькій області. У Чернівцях температура підвищиться до +10°.

Погода на суботу, 5 грудня / фото УНІАН

У неділю опади підуть. На українців чекає сонячна неділя. Що стосується температури, то вона залишиться практично без змін: 0°...+8°.

Погода на неділю, 6 грудня / фото УНІАН

Народний прогноз

30 листопада — Григорія, Никона, Лазаря, Михайла. Осикове листя лягає "горілиць" — до студеної зими, коли виворотом догори — зима передбачається тепла. Погода в цей день указує на те, якою буде погода цієї зими.

1 грудня — Платона і Романа. Який перший день грудня, така і вся зима буде. Якщо зранку тепло — буде відлига на початку зими; холод та метелиця всередині дня — такою ж буде середина зими; під вечір захурделить — зима ітиме від нас неохоче. У цей день овочівники радять садити цибулю на вигонку. Сіяти насіння на зелень — петрушку, ревінь, кріп.

2 грудня — пророка Авдія Дбайливого. Авдій дбає про господарство, про мир у домі. На Авдія заметіль дорогу переймає, в щілини земні, в тріщини лихі хвороби заганяє. Тому за старих часів люди з побоюванням виходили на вулицю в другий день зими. Прилетіли птахи з півночі — до ранніх холодів.

3 грудня — Прокла. До Прокла не чекай від дороги пуття — їздити по ній одна морока. Якщо заспівав снігур, а сорока лізе під стріху — бути завірюсі. Якщо на Прокла сніг пішов, то на Олену Льоносійку (3 червня) піде дощ.

4 грудня — Введення. до храму Пресвятої Богородиці В церковному календарі це одне з найбільших свят. До цього дня потрібно завершити всі сільськогосподарські роботи. Дуже великим гріхом після Введення вважається копання або ж розпушування землі. Введення – це християнське свято, що знаменувало собою початок зимового циклу обрядовості. Казали: Введення прийде, свят наведе. І дійсно, після Введення йшла низка дуже популярних у народі свят: Катерини, Андрія, Варвари, Сави, Миколи, Ганни і, нарешті, Різдво, Новий рік, Водохрещі. Категорично забороняється цього дня прати білизну, шити, копати землю, бо Господь відпускає на Землю душі праведних, аби вони могли побачити, "увидіти", своє тіло. Звідси ще одна назва свята — Видіння. У селян були й забобони, пов’язані зі святом Введення. Вважалося, хто першим цього дня зайде до хати, той буде “полазником”, тобто тим, що приносить добро або якесь лихо. Сусіди намагалися зранку не заходити одні до одних у гості, щоб потім не було нарікань, що це вони принесли в дім нещастя. Коли на Введення до хати першим ввійде молодий, гарний, здоровий чоловік із грошима, то це хороша прикмета — весь рік у домі будуть усі здорові і вестимуться гроші. Коли до хати зайде жінка і щось позичатиме — поганий знак. Як буде на Введення в сліду вода, то на Юрія трава. Як ляже глибока зима, то готуй глибокі закрома. Похолодало цього дня — зима буде суворою.

5 грудня — Прокопія. Прокоп по снігу ступає — дорогу копає. Прийшов Прокіп — розрив замет. Прокоп доріжку прокопав, а Катерина (7 грудня) закатала. З цього дня в колишні століття встановлювався хороший санний шлях. Цього дня заглядали в пташині гнізда: якщо в них багато пуху, сухої трави і соломи — до холодної зими.

6 грудня — Митрофана. Якщо на Митрофана моросить сніг і північний вітер, то 6 червня буде вітер з півночі і дощ побризкає.

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