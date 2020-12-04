Мороз та сонце: вихідними на українців чекає безхмарна погода, температура вночі впаде до -10° (карта)
В Україну повернуться сонячні дні.
Найближчими вихідними, 5 та 6 грудня, денна температура повітря в Україні буде на рівні -2°...+9°. Всі вихідні очікується суха прохолодна погода, без опадів. У неділю похолодає на кілька градусів, вночі очікуються справжні зимові морози-до -10°, при цьому вдень буде ясна безхмарна погода.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, у Києві в суботу мінлива хмарність, температура повітря вночі -7°, вдень +1°. У неділю киян порадує сонце, температура: -9°...-1°.
У Львові в суботу вночі +2°, вдень +8°, мінлива хмарність. У неділю - похолодає, вночі -2°, вдень +5°.
У Луцьку в суботу вночі +2°, вдень +9°, мінлива хмарність. У неділю температура опуститься до -3°...+ 4°, хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу буде хмарно, температура повітря -4°...+2°. У неділю - сонячно, температура вночі опуститься до -8°, вдень +2°.
У суботу в Одесі очікується хмарна погода, температура вночі -4°, вдень +1°. У неділю вдень трохи потеплішає - до + 4°, очікується сонячна погода.
У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -9°, вдень 0°. У неділю сонячно, -10°...-2°.
У Дніпрі в суботу очікується малохмарна погода, температура вночі -6°, вдень +3°. У неділю - похолодає, вдень температура опуститься до 0°, а вночі - до -7°.
У Симферополі буде мінлива хмарність, -2°...+7°. У неділю -4°...+ 2°, хмарно з проясненнями.
Жителям Маріуполя в суботу обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі -8°, вдень +1°. У неділю вночі очікується -9°, вдень -1°, ясно і безхмарно.
У Краматорську в суботу практично безхмарно, температура вночі -9°, вдень +1°. У неділю буде сонячно, температура трохи опуститься до -3°.
У Сєвєродонецьку завтра ясна погода, температура вночі -10°, вдень -1°. У неділю -11°...-3°, так само сонячно.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу ясно, температура до +8°. У неділю так само сонячно, температура вночі -5°, вдень +4°.
У Моршині на Львівщині в суботу ясна безхмарна погода, вночі +2°, вдень +7°. У неділю - похмуро, вночі -2°, вдень до +3°.
У Трускавці в суботу сонячно, температура до +5°. У неділю температура вдень опуститься до +3°, а вночі-до -2°, хмарно.
У Сваляві завтра практично безхмарно, +11°, у неділю також сонячно, температура повітря 0°...+9°.
У Затоці в суботу буде похмуро, вночі +1°, вдень +6°. У неділю - мінлива хмарність з температурою від -1° вночі до +3° вдень.
У Бердянську завтра ясно і безхмарно, температура до +2°, в неділю так само сонячно, вночі -7°, а вдень 0°.
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- Вінниця+4°... 0°
- Дніпро+2°... -3°
- Донецьк-2°... -4°
- Житомир+5°... 0°
- Запоріжжя+3°... -4°
- Івано-Франківськ+5°... 0°
- Київ+2°... -1°
- Кропивницький+1°... -4°
- Луганськ-3°... -7°
- Луцьк+6°... +5°
- Львів+3°... +2°
- Миколаїв+4°... 0°
- Одеса+6°... +3°
- Полтава0°... -4°
- Рівне+6°... +5°
- Сімферополь+12°... +2°
- Суми-1°... -4°
- Тернопіль+5°... +4°
- Харків-2°... -5°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницький+6°... +3°
- Черкаси+1°... -2°
- Чернігів+1°... -3°
- Чернівці+8°... +5°