Мороз та сонце: вихідними на українців чекає безхмарна погода, температура вночі впаде до -10° (карта)

В Україну повернуться сонячні дні.

У неділю буде морозно і сонячно / Фото ua.depositphotos.com

Найближчими вихідними, 5 та 6 грудня, денна температура повітря в Україні буде на рівні -2°...+9°. Всі вихідні очікується суха прохолодна погода, без опадів. У неділю похолодає на кілька градусів, вночі очікуються справжні зимові морози-до -10°, при цьому вдень буде ясна безхмарна погода.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Читайте також Важкий рік: 2020-ий виявився один з найтепліших за всю історію спостережень

Згідно з прогнозом, у Києві в суботу мінлива хмарність, температура повітря вночі -7°, вдень +1°. У неділю киян порадує сонце, температура: -9°...-1°.

У Львові в суботу вночі +2°, вдень +8°, мінлива хмарність. У неділю - похолодає, вночі -2°, вдень +5°.

У Луцьку в суботу вночі +2°, вдень +9°, мінлива хмарність. У неділю температура опуститься до -3°...+ 4°, хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу буде хмарно, температура повітря -4°...+2°. У неділю - сонячно, температура вночі опуститься до -8°, вдень +2°.

У суботу в Одесі очікується хмарна погода, температура вночі -4°, вдень +1°. У неділю вдень трохи потеплішає - до + 4°, очікується сонячна погода.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -9°, вдень 0°. У неділю сонячно, -10°...-2°.

У Дніпрі в суботу очікується малохмарна погода, температура вночі -6°, вдень +3°. У неділю - похолодає, вдень температура опуститься до 0°, а вночі - до -7°.

У Симферополі буде мінлива хмарність, -2°...+7°. У неділю -4°...+ 2°, хмарно з проясненнями.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі -8°, вдень +1°. У неділю вночі очікується -9°, вдень -1°, ясно і безхмарно.

У Краматорську в суботу практично безхмарно, температура вночі -9°, вдень +1°. У неділю буде сонячно, температура трохи опуститься до -3°.

У Сєвєродонецьку завтра ясна погода, температура вночі -10°, вдень -1°. У неділю -11°...-3°, так само сонячно.

Погода в Україні на 5 грудня / фото УНІАН

Погода в Україні на 6 грудня / фото УНІАН

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу ясно, температура до +8°. У неділю так само сонячно, температура вночі -5°, вдень +4°.

У Моршині на Львівщині в суботу ясна безхмарна погода, вночі +2°, вдень +7°. У неділю - похмуро, вночі -2°, вдень до +3°.

У Трускавці в суботу сонячно, температура до +5°. У неділю температура вдень опуститься до +3°, а вночі-до -2°, хмарно.

У Сваляві завтра практично безхмарно, +11°, у неділю також сонячно, температура повітря 0°...+9°.

У Затоці в суботу буде похмуро, вночі +1°, вдень +6°. У неділю - мінлива хмарність з температурою від -1° вночі до +3° вдень.

У Бердянську завтра ясно і безхмарно, температура до +2°, в неділю так само сонячно, вночі -7°, а вдень 0°.

Вас також можуть зацікавити інші погодні новини: