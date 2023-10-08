Відзначається, що зима прийшла в українські Карпати.

Перший сніг випав в українських Карпатах у неділю, 8 жовтня. Опади зафіксували на горі Піп Іван, де знаходиться колишня обсерваторія "Білий слон".

"Перший сніжок в Українських Карпатах на Чорногірському хребті. 8.10.2023 р", - йдетьсяу повідомленні Лесі Чернятович у Facebook.

Дівчина оприлюднила барвисті зимові фото і відео, зняті на горі Піп Іван. На кадрах видно, що сніг покрив землю тонким шаром. При цьому на вершині дуже сильний вітер.

Також туристи повідомили про невеликий сніг біля підніжжя найвищої гори України - Говерлі.

Варто відзначити, що співробітники Чорногірського гірничо-рятувального поста 8 жовтня в Facebook повідомили, що станом на 9:00 на горі Піп Іван Чорногірський туман, дощ, температура повітря 1°С, пориви вітру до 8 м/с.

Гора Піп Іван - що відомо

Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора – одна з найвищих вершин українських Карпат. Висота гори становить 2028,5 м.розташована вона на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Погода на 8 жовтня - прогноз синоптиків

Фахівці повідомили, що майже по всій Україні очікувалися дощі. Лише на крайній півночі та у Криму ймовірність опадів менше.

Так, у Волинській, Рівненській та Львівській областях очікувалося, що стовпчики термометрів покажуть всього +13°, а на решті території повітря прогріється до +15°...+18°.

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