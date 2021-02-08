"Холоди не закінчаться ні цього тижня, ні наступного": синоптик розповів про погоду в Україні

При цьому снігопади закінчаться вже 14 лютого.

Морози в Україні протримаються більше двох тижнів / Фото ua.depositphotos.com

Західний циклон цього тижня принесе сніг до 40 сантиметрів до північної частини України. Наступного тижня після приходу антициклону сніг припиниться, але температура знизиться.

Про це РБК-Україна розповів начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

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"Цього тижня будуть снігопади, які завершаться до 13-14 лютого. Холоди не закінчаться ні цього тижня, ні наступного", - сказав він.

Як зазначив синоптик, циклон з території Польщі йде територією України на схід. Ще один циклон очікується 11-12 лютого, який буде рухатися з Балкан. Наступного тижня в Україну прийде антициклон, який принесе похолодання.

За його словами, цього тижня в північній половині України очікується вдень близько 10 градусів морозу, вночі - 15-20 градусів. До кінця тижня випаде 30-40 сантиметрів снігу. Наступного тижня буде холодно, але без снігу.

За прогнозом Укргідрометцентру, цього тижня на півдні сніг розтане, в центральних областях висота снігового покриву знизиться до 10 сантиметрів.

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Цього тижня в Україні у вівторок різко потеплішає, а до п'ятниці температура вночі впаде до -18°. При цьому всі сім днів країну буде засипати снігом, а при "плюсовій" температурі - заливати дощами. Найменше опадів очікується у південних областях - тут дощі очікуються всього пару разів на тиждень.