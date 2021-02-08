"Холоди не закінчаться ні цього тижня, ні наступного": синоптик розповів про погоду в Україні
При цьому снігопади закінчаться вже 14 лютого.
Західний циклон цього тижня принесе сніг до 40 сантиметрів до північної частини України. Наступного тижня після приходу антициклону сніг припиниться, але температура знизиться.
Про це РБК-Україна розповів начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.
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"Цього тижня будуть снігопади, які завершаться до 13-14 лютого. Холоди не закінчаться ні цього тижня, ні наступного", - сказав він.
Як зазначив синоптик, циклон з території Польщі йде територією України на схід. Ще один циклон очікується 11-12 лютого, який буде рухатися з Балкан. Наступного тижня в Україну прийде антициклон, який принесе похолодання.
За його словами, цього тижня в північній половині України очікується вдень близько 10 градусів морозу, вночі - 15-20 градусів. До кінця тижня випаде 30-40 сантиметрів снігу. Наступного тижня буде холодно, але без снігу.
За прогнозом Укргідрометцентру, цього тижня на півдні сніг розтане, в центральних областях висота снігового покриву знизиться до 10 сантиметрів.
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Цього тижня в Україні у вівторок різко потеплішає, а до п'ятниці температура вночі впаде до -18°. При цьому всі сім днів країну буде засипати снігом, а при "плюсовій" температурі - заливати дощами. Найменше опадів очікується у південних областях - тут дощі очікуються всього пару разів на тиждень.
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